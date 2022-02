Tex, 5 ans après son éviction de France 2 : sa blague sexiste "pédagogique", il s'explique

Le 30 novembre 2017, tout a basculé pour Tex. "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !", avait-il lancé sur le plateau de l'émission C'est que de la télé (C8). Une blague de mauvais goût sanctionnée par France 2. Après 17 ans aux commandes des Z'Amours, l'animateur avait été viré. Samedi 19 février 2022, cinq ans après la polémique, Tex s'explique.

Invité de Touche pas à mon poste people, l'animateur de 61 ans est questionné sur cette blague sur les femmes battues. Matthieu Delormeau lui demande alors s'il regrette. C'est alors que Tex, désormais remplacé par Bruno Guillon à l'antenne de France 2, concède des regrets, mais à propos de "ces ampleurs que ça prend autour d'une blague". "Je regrette la légèreté de l'époque et le fait qu'on était dans un pays libre et qu'on est en train de perdre ça", poursuit-il.

Plus encore, Tex explique que certaines blagues, même de mauvais goût, peuvent avoir de l'intérêt. "Les vannes que l'on fait ont toutes, plus ou un moins un aspect pédagogique. On ne fait pas de blagues par hasard, déclare-t-il. Quand il y a un truc qui est chaud, il faut qu'on y aille. Dépêchons-nous de rire des choses graves avant d'avoir à en pleurer."

En mai 2020, l'ancienne star des Z'Amours avait indiqué avoir complètement changé de vie depuis cette affaire. "J'ai tout perdu et comme un bon Breton, j'avais mis de l'argent de côté, j'avais acheté un peu des apparts et tout cela. Je pense que d'année en année, je vais revendre tout cela et vivre là-dessus, avait-il déclaré à Jordan De Luxe. C'est redoutable ce que je vais dire, mais il ne faut compter que sur soi. Je vais reprendre la phrase de Kennedy qui disait qu'il ne faut pas attendre que l'État subvienne à tes besoins."

Depuis, Tex a rebondi. Comme il l'indique sur le plateau de Touche pas à mon poste people, il a "des projets de pièces de théâtre, de télé aussi à droite, à gauche". Rendez-vous prochainement sur les planches ou sur petit écran pour retrouver l'animateur.