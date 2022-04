Tex papa : son fils Lothaire débarque en direct à la télé, "un beau gosse" qui a bien grandi

En 2017, la vie de Tex a basculé. Alors qu'il présentait un nouveau numéro des Z'Amours sur France 2 comme à son habitude, l'animateur s'est permis une blague osée et jugée de très mauvais goût sur les femmes battues. En conséquence, il a été licencié de la chaîne après dix-sept années de fidélité. Cinq ans après, Tex a toujours du mal à comprendre comme il a pu en arriver là. "Bien sûr que c'était une connerie puisque j'ai été viré... mais virer quelqu'un pour une blague alors que son métier c'est de faire des blagues. À un moment donné, je ne savais plus dans quel monde j'étais", a-t-il confié dans TPMP People jeudi 28 avril 2022.

Tex a heureusement toujours pu compter sur le soutien de sa famille, lui qui est marié à Béatrice et père de trois enfants (Justine, Victor et Lothaire). L'un de ses fils, Lothaire, l'a justement accompagné sur l'émission de C8 et l'adolescent de 16 ans a même été appelé à se présenter en plateau en direct. Un peu mal à l'aise son micro en main, le grand garçon aux cheveux longs n'a pas livré un très long témoignage. Il a tout de même pu confier qu'à l'époque de la polémique autour de son père, il n'en avait pas été très affecté. "On était jeunes, on s'en foutait un peu de la télé", a-t-il assuré. Lothaire a même trouvé du positif au licenciement de Tex. "Ça fait du bien d'avoir un père présent", a-t-il lâché.

Un père protecteur pour ses trois enfants

Il faut dire que la vie de l'animateur était auparavant radicalement différente. "J'avais un emploi du temps de malade inévitablement. A la fin d'une émission, je prenais un moto-taxi pour prendre un train et jouer à Lyon, me coucher, repartir à 7h du matin, reprendre un train et retourner les émissions", a-t-il rappelé. Mais quoi qu'il en soit, Tex a toujours été très protecteur envers ses enfants. "Je les ai toujours beaucoup mis à l'abri et là je ne sais pas si j'ai bien de le faire venir à la téloche parce que ça peut avoir un impact terrible pour eux à l'école. J'ai toujours fait très attention avec mes enfants mais bon là il est content et puis il est beau gosse, donc il faut qu'il se montre", a-t-il déclaré, amusé face à son fils.