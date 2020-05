Tex obligé de vendre des biens pour vivre : "J'ai tout perdu"

Une blague et tout s'écroule. Tex a "tout perdu" depuis qu'il a été écarté des Z'amours et de France Télévisions. Et il n'est pas très optimiste.

Le présentateur de 60 ans, qui s'est confié à Jordan de Luxe dans L'Instant de Luxe, ne cache pas son inquiétude concernant ses finances. "J'ai tout perdu et comme un bon Breton, j'avais mis de l'argent de côté, j'avais acheté un peu des apparts et tout cela. Je pense que d'année en année, je vais revendre tout cela et vivre là-dessus", déclarait-il le 25 mai 2020. Et, visiblement amer, d'ajouter : "C'est redoutable ce que je vais dire, mais il ne faut compter que sur soi. Je vais reprendre la phrase de Kennedy qui disait qu'il ne faut pas attendre que l'État subvienne à tes besoins."

Pour rappel, Tex s'était attiré les foudres du public et de France Télévisions après avoir osé une blague sur les femmes battues dans l'émission C'est que de la télé (C8) alors que l'affaire Weinstein était très présente dans les esprits et les médias. Ecarté des Z'amours après dix-sept ans de bons et loyaux services, il a par la suite intenté un procès à son ancien employeur et récolté 45 000 euros de dommages et intérêts auprès des prud'hommes pour la requalification de ses 144 CDD en CDI ainsi que 1 000 euros de frais de justice. En appel, il n'a rien obtenu de plus. "C'est encore pire que d'être viré, parce que ceux qui te virent - pour une raison que je trouve déplorable, c'est-à-dire un humoriste qui fait une blague à la télé et qu'on vire -, tu ne comprends pas. Mais que le jugement d'une Cour te dise 'non mais ils ont eu raison de vous virer et vous n'aurez rien', c'est redoutable", a-t-il réagi face à Jordan de Luxe.

Allez, courage Tex !