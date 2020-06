The Flash : Un acteur viré après des tweets racistes et misogynes

Alors que l'Amérique débat et manifeste contre le racisme depuis plusieurs jours après la mort de George Floyd, le show business redouble de vigilance pour ne pas se faire taper sur les doigts. L'acteur Hartley Sawyer a ainsi été rattrapé pour d'anciens messages qui lui valent aujourd'hui de se faire renvoyer.

"Hartley Sawyer ne reviendra pas pour la 7e saison de The Flash. Au vu des messages postés sur les réseaux sociaux par Monsieur Sawyer, nous rappelons que nous n'acceptons pas les remarques visant une race, une ethnie, une origine, le genre ou encore l'orientation sexuelle. De telles remarques sont contre notre éthique, nos valeurs et notre politique, laquelle conduit et encourage un environnement sain, productif et inclusif pour notre équipe de travail", ont fait savoir dans un communiqué Warner Bros. TV, The CW, Berlanti Productions et le producteur exécutif Eric Wallace.

L'acteur Hartley Sawyer, qui incarnait jusque-là le personnage de Ralph Dibny alias Elongated Man dans la série The Flash, a donc été rattrapé par d'anciens tweets remontés à la surface en ce moment. "Je suis sorti dîner et je me suis ENCORE fait gauler comme raciste" ; "SuperBowl ! America ! 80% de la population carcérale est afro-américaine !" ; "J'ai apprécié une vue discrète sur des nibards à une audition aujourd'hui" ; "Si j'avais une femme, je lui défoncerais la gueule ce soir lol", pouvait-on notamment lire.

L'acteur s'est emparé de son compte Instagram pour réagir. "Je ne suis pas là pour trouver des excuses - peu importe mon intention, mes paroles ont de l'importance et ont de profondes conséquences. Et mes mots ont causé de la douleur et de l'embarras, ainsi que des sentiments que je ne peux qu'imaginer, pour mes abonnés et mes fans, mes camarades du casting, l'équipe, mes collègues et amis. Je leur dois à tous des excuses. Et je dois à chacun d'entre vous des excuses", a-t-il notamment écrit.

Grant Gustin, qui incarne le personnage de The Flash, a lui aussi pris la parole. Il a réagi à la publication partagée par le showrunner de la série, Eric Wallace, qui appuyait la lutte contre le racisme. "Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter parce que les mots d'Eric sont éloquents et forts. Je dirais que j'ai été choqué, attristé et en colère quand j'ai vu les tweets. Les mots comptent", a-t-il écrit.