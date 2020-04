The Mandalorian : Pedro Pascal, le beau brun... qui ensorcelait Heidi Klum !

The Mandalorian est LA locomotive de Disney+, la plateforme qui s'est (enfin) lancée en France ce mardi 7 avril 2020. Pour donner envie aux téléspectateurs de s'abonner, le premier épisode est diffusé sur C8 dès 21h20 ainsi que sur Canal+ à 20h20 et sur CSTAR à 22h40. En tête d'affiche : l'acteur Pedro Pascal. Si on le connaît pour d'autres séries, on pouvait également le voir dans un clip de Sia... Rappelez-vous !

En 2015, la chanteuse aux perruques XXL sortait le titre Fire Meet Gasoline, une fois encore porté par un clip très travaillé. On y voyait alors le mannequin Heidi Klum vivre une romance incendiaire avec Pedro Pascal, entre partie de jambes en l'air au lit, road trip et maison qui brûle... Séduits, les fans de Sia ont fait honneur à ce clip très hot déjà vu plus de 114 millions de fois.

Le physique de beau brun mystérieux de Pedro Pascal (45 ans) a aussi été utilisé dans la série au succès mondial Game of Thrones. En effet, l'acteur chilien a incarné le personnage d'Oberyn Martell, à la sexualité libre et qui mourra dans d'atroces circonstances, dans la saison 4. On a bien sûr également vu l'acteur dans la série Narcos, où il était cette fois enlaidi, mais aussi au cinéma dans Kingsman et dans le désormais reporté Wonder Woman 1984.

Dans The Mandalorian, Pedro Pascal joue le personnage principal de Din Djarin, dit Le Mandalorien, un chasseur de primes. L'histoire de la série, live-action de l'univers Star Wars, se déroule cinq ans après Le Retour du Jedi et vingt-cinq ans avant Le Réveil de la Force. On y suit les aventures d'un mercenaire mandalorien au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Un personnage qui accepte un gros contrat qui le mettra dans le pétrin et l'oblige à affronter sa conscience... On retrouvera aussi la nouvelle vedette des réseaux sociaux... bébé Yoda dit aussi l'Enfant Yoda !