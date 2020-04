The Voice - Abi sur le handicap de sa soeur : "Elle ne voit pas et ne parle pas"

Samedi 25 avril 2020, la dernière soirée des K.O. a eu lieu dans The Voice. C'est Pascal Obispo qui a clôturé cette épreuve de la compétition et a dû se détacher de quatre de ses sept talents. Parmi les chanceux à avoir décroché leur ticket pour la demi-finale au Palais des Sports figure Abi. Jeune homme de 22 ans à la sensibilité extraordinaire, il a tout de suite plu aux coachs par sa douceur et sa voix angélique. Il avait d'ailleurs fait l'unanimité lors de son audition à l'aveugle et sa grâce l'avait encore sauvé au moment des battles. Aux K.O., son timbre de velours sur Another day in paradise de Phil Collins a donc sans grande surprise fait le travail au point d'émouvoir aux larmes son coach Pascal Obispo.

À l'occasion de sa qualification, Abi a accordé une interview à Gala dans laquelle le timide et très réservé chanteur a accepté de se livrer sur sa vie privée. Une vie marquée par le lourd handicap de sa soeur aînée. "Elle a eu une méningite à l'âge d'un an, qui a laissé des séquelles sur son cerveau, parce qu'elle n'a pas été détectée à temps. La maladie a attaqué ses neurones : elle ne voit pas, elle ne parle pas... Elle a aussi eu un problème à la hanche, qui fait qu'elle est paralysée du côté droit. Elle est aussi épileptique. Je pense que ça donne une très bonne idée de ce que c'est. Elle n'a pas été gâtée", a expliqué Abi.

Très proche de sa soeur, le talent de Pascal Obispo la place au coeur de ses préoccupations. Aujourd'hui, chacune de ses performances est un hommage à cet être cher. "Elle fait partie intégrante de ma vie. (...) J'ai passé beaucoup de temps à être très doux avec elle et 'archi neuneu' comme je dis. Je me suis toujours assuré que tout allait bien pour elle. Ce vécu fait partie de mon empreinte, c'est ce qui fait celui que je suis aujourd'hui. Je fais aussi de la musique pour elle, parce que quand je joue, ça m'arrive très souvent de penser à elle. A travers la musique, je peux exprimer des choses que je ne peux pas lui dire directement", a-t-il partagé. Abi ne s'est pas trompé puisqu'il maîtrise cet art à la perfection et a désormais toutes ses chances pour devenir le prochain gagnant de The Voice...