The Voice Kids 2020 : Patrick Fiori et Jenifer en galère pour relever un défi

Samedi 12 septembre 2020, TF1 diffusait la dernière salve d'auditions à l'aveugle de la nouvelle saison de The Voice Kids. Après trois premières soirées pleines d'émotion et de surprise, les quatre coachs ont pu sceller leurs équipes respectives avant d'entamer les battles. Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori n'ont pas été déçus par les derniers artistes en herbe qui se sont présentés devant eux.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 12 septembre 2020.

MAYA : SHALLOW - LADY GAGA ET BRADLEY COOPER

Maya, 9 ans, vient de Marseille et chante depuis toujours. Fan de l'émission The Voice, c'est une pile électrique qui ne demande qu'à faire du show. Pourtant, c'est une timide Maya qui se présente sur la scène au moment d'ouvrir le bal. Malgré tout, sa voix envoûte les coachs. Jenifer avait prévenu en coulisses, pour les dernières auditions à l'aveugle, elle ne compte perdre aucune minute, c'est donc avec hâte qu'elle se retourne pour Maya. Kendji Girac ne tarde pas à la rejoindre de l'autre côté du fauteuil. Et in extremis, Patrick Fiori et Soprano ont l'appel du buzzer. C'est donc un carton plein pour la fillette.

Maya intègre l'équipe de Patrick Fiori.

TCHAVOLO : MOI AIMER TOI - VIANNEY

Tchavolo, 15 ans, est issu d'une famille de musiciens. Il joue de la guitare avec brio sans avoir jamais pris de cours. Il s'inspire beaucoup de Kendji Girac, son idole gipsy. Mais avec The Voice Kids, il veut surtout montrer qu'il a sa propre personnalité. Et il en a ! Reste que Tchavolo peine à canaliser sa voix, ce qui fait douter les coachs. Heureusement pour lui, Patrick Fiori décide tout de même de lui donner sa chance. Ensemble, ils finissent par improviser un duo sur scène sur le tube de Vianney. Et même un trio puisque Kendji Girac les rejoint.

Tchavolo intègre l'équipe de Patrick Fiori.

CHIARA : WASTING MY YOUNG YEARS - LONDON GRAMMAR

Chiara, 15 ans, est une fan de comédie musicale. Elle suit même des cours. Habituée à chanter en groupe, elle va devoir cette fois-ci chanter seule, simplement accompagnée de son piano. L'émotion est à son comble durant sa prestation et elle réussit presque à faire l'unanimité puisque trois coachs sur quatre se retournent. S'ils reconnaissant tous quelques fébrilités chez Chiara, sa douceur et le choix de sa chanson font d'elle un Talent très convoité malgré tout. Même Patrick Fiori en vient à regretter de ne pas s'être retourné.

Chiara intègre l'équipe de Kendji Girac.

ARNAUD : TOUS LES CRIS LES S.O.S - DANIEL BALAVOINE

Arnaud, 10 ans, est un petit garçon très sensible et déjà engagé pour son jeune âge. En chantant du Daniel Balavoine, il souhaite faire passer un message... à Emmanuel Macron ! En effet, Arnaud aimerait que le président de la République vienne en aide aux personnes qui sont dans la rue, celles qui n'ont pas de quoi se réchauffer ou encore celles qui n'ont pas de travail. Après quelques petits loupés dus au stress, Arnaud fait preuve de beaucoup de puissance avec sa voix, poussant Soprano à se retourner, comme il l'espérait, car il est fan, mais aussi Patrick Fiori et Kendji Girac. Face à tous les compliments, Arnaud doit faire un choix, mais on le savait, il a une préférence. Pour révéler le coach qu'il choisit, il déboutonne sa chemise... et dévoile un T-shirt avec écrit Soprano dessus.

Arnaud intègre l'équipe de Soprano.

MAXENCE : ALL I ASK - ADELE

Maxence, 14 ans, réalise son rêve en participant à The Voice Kids. Il va tout faire pour être sélectionné par les coachs, car "quand il veut quelque chose, il est capable de revenir à la charge jusqu'à ce qu'il l'obtienne", révèle son père en coulisses. Et c'est vrai, Maxence n'a jamais rien lâché, même après avoir essuyé des refus au casting de l'émission, cinq années de suite... "Mais je me suis toujours dit que si je ne tentais pas chaque année, j'aurais des regrets quand je serai plus grand." Pour essayer de se démarquer, Maxence n'a pas choisi la facilité puisqu'il va interpréter une chanson d'Adele. Ses efforts auront payé et Maxence récolte les faveurs des quatre coachs. "T'as groové, c'était tendre, il n'y avait rien de forcé, c'était joli... c'était inconcevable de ne pas se retourner sur toi, sinon ça ne s'appelle pas The Voice", juge Jenifer. "On s'est régalé", ajoute Patrick Fiori. Maxence choisit finalement Soprano et permet à l'artiste de compléter son équipe de douze Talents. Même si, en cas de gros coup de coeur, il a le droit d'utiliser une dernière fois le bouton rouge.

Maxence intègre l'équipe de Soprano.

EMMA : ADAGIO - LARA FABIAN

Emma, 12 ans, a pris le pari risqué d'interpréter du Lara Fabian et qui plus est en italien. En dépit de quelques faiblesses, le défi est relevé haut la main et Jenifer, Patrick Fiori et Kendji Girac se retournent, de quoi faire pleurer la fillette. Mais après avoir parlé avec tous les coachs, Emma reprend rapidement ses esprits et se montre même taquine envers eux en leur lançant le défi de faire le meilleur floss (mouvement de danse urbaine dans lequel une personne balance ses bras, les poings serrés, alternativement devant puis derrière son corps dans un mouvement de balancier). Si Kendji Girac s'est prêté sérieusement au jeu, ce fut plutôt une galère pour ses camarades Patrick et Jenifer, pas franchement en rythme.

Emma intègre l'équipe de Patrick Fiori.

TESS : À FLEUR DE TOI - VITAA (VERSION SLIMANE)

Tess, 15 ans, espère pouvoir partager beaucoup d'émotion en chantant la chanson qui a révélé Slimane dans The Voice pour les adultes en 2016 et qui lui a permis depuis de rentrer dans le coeur des Français. Pari réussi haut la main pour Tess ! La jeune fille qui a démontré de ses talents de pianiste seulement deux ans après avoir commencé à prendre des cours, reçoit d'ailleurs une standing ovation. "L'interprétation que tu viens de faire était extraordinaire", lui adressent les coachs, subjugués.

Tess intègre l'équipe de Jenifer.

EVA : TEARS DRY ON THEIR OWN - AMY WINEHOUSE

Eva, 12 ans, a découvert ses capacités vocales un peu au hasard, en participant à un karaoké pendant des vacances. Depuis, elle s'accroche avec détermination au micro. Faisant preuve de beaucoup de groove, elle se dirige vers un répertoire qui lui ressemble dans lequel on retrouve donc Amy Winehouse. Pas très fan de la défunte chanteuse, Patrick Fiori salue son courage pour avoir interprété une de ses chansons. "Bravo, répertoire de ouf, chanson piège et tu t'en es sortie à merveille, c'était terrifiant de bonheur", lâche-t-il. Mais cette fois, c'est le girl power qui l'emporte.

Eva intègre l'équipe de Jenifer.

SAMVEL : TUN IM HAYRENI - ARABO ISPIRYAN

Samvel, 12 ans, est né en Arménie. Cela ne fait que six ans qu'il vit en France, où il est installé avec sa famille à Marseille. Pour son audition à l'aveugle, le jeune garçon choisit de faire honneur à ses origines, espérant en même temps faire voyager Patrick Fiori. Ce dernier a d'ailleurs été convaincu par la prestation du Talent, tout autant que Jenifer. Mais le chanteur marseillais a une longueur d'avance sur sa camarade, lui qui partage un bout de son histoire avec émotion. "C'est extraordinaire pour plein de raisons, la première c'est que je suis fier de toi, l'Arménie est un pays que j'affectionne tout particulièrement, c'est une partie de mes racines ; et la deuxième, c'est l'audace que tu as", adresse-t-il à Samvel. Ainsi, sans grande surprise, Patrick Fiori complète à son tour son équipe avec Samvel. Il peut toutefois buzzer encore une fois en cas de coup de coeur.

Samvel intègre l'équipe de Patrick Fiori.

CHLOÉ : TOUT DOUCEMENT - BIBIE

Chloé, 11 ans, livre une très jolie et douce prestation du célèbre tube de Bibie. Seul Kendji Girac se retourne pour l'accueillir dans l'aventure.

Chloé intègre l'équipe de Kendji Girac.

NATHAN : SOMEONE YOU LOVED - LEWIS CAPALDI

Nathan, 12 ans, nous vient tout droit de Londres, en Angleterre. Il réussit à séduire Kendji Girac et Jenifer. Mais avant de choisir, il a le droit à un coaching privé de la part de Patrick Fiori. Ce dernier se montre quelque peu strict avec son nouvel élève, mais Nathan parvient en un rien de temps à gommer quelques-unes de ses faiblesses. Malheureusement pour Patrick Fiori, il ne pourra pas suivre son évolution au plus près et l'heure du choix a sonné. Nathan se dirige alors vers Jenifer. La chanteuse finalise à son tour son équipe de 12 talents.

Nathan intègre l'équipe de Jenifer.

MARILOU - SHAKE IT OFF - TAYLOR SWIFT

Kendji est le dernier coach à qui il manque un talent, mais il devra peut-être se battre, car en cas de gros coup de coeur, les autres peuvent se mettre à buzzer... Et avec l'arrivée de Marilou pour clôturer ces ultimes auditions à l'aveugle, rien n'est moins sûr. Et pour cause, à seulement 14 ans, elle a déjà tout d'une pro sur scène. Malgré quelques hésitations, Kendji Girac se laisse porter par sa folle énergie. Quant aux autres coachs, ils le laissent compléter son équipe tranquillement. "Tu t'es éclatée, tu m'as éclaté aussi, j'avais envie de bouger, t'as pas choisi une chanson facile, ça demande du souffle, mais t'avais la pêche, c'est parfait", explique l'ancien gagnant de The Voice. Marilou est donc la dernière candidate à rejoindre l'étape des battles.

Marilou intègre l'équipe de Kendji Girac.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Patrick Fiori : Rébecca, Elaia, Julien, Ema, Alice, Thomas, Martin, Musical Kids, Maya, Tchavolo, Emma, Samvel

Jenifer : Lissandro, Sarah, Jérémy, Noémie, Léna, Ferdinand, Lohi, Kanesha, Gabrielle, Tess, Eva, Nathan

Kendji Girac : Maxime, Jody, Stéfi, Naomi, Abdellah, Emilia, Tony, Arieh, Lou, Chiara, Chloé, Marilou

Soprano : Timéo, Diodick, Rania, Iliane, Ilan, Zoé, Flora, Lola, Enzo, Myriam, Arnaud, Maxence