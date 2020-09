The Voice Kids 2020 : Rébecca demi-finaliste, du "jamais vu" lors d'une battle

Nouvelle étape décisive dans The Voice Kids 2020. Ce samedi 19 septembre, TF1 a donné le coup d'envoi des battles. Chaque coach a formé un trio au sein de son Équipe composée de 12 Talents. Et cette année, chacun a fait appel à une personnalité afin de l'épauler lors des répétitions. Kendji Girac a appelé son ami Vianney, Soprano a pu compter sur Dadju, Jenifer a misé sur l'ancien coach de l'émission M. Pokora et Patrick Fiori était accompagné de Michael Youn. En jeu : une place pour la demi-finale. Mieux valait donc se démarquer.

Équipe de Jenifer

Battle entre Sara, Gabrielle et Eva

Pour sa première battle, Jenifer a confronté Sara (12 ans), dont la voix l'avait bluffée lors des auditions, Gabrielle (13 ans) dont la maîtrise technique est irréprochable et Eva (12 ans) dont les "graves sont denses et maîtrisés". Une battle de grandes chanteuses comme l'a précisé la coach. C'est le titre So Am I d'Ava Max qu'elle a choisi pour les départager. M. Pokora et la belle brune leur ont conseillé d'être dans le partage et de sourire pour transmettre leur plaisir au public.

Sur scène Sarah, Gabrielle et Eva ont écouté les conseils de leurs coachs. Toutes les trois ont pris plaisir à chanter ensemble et cela s'est senti. Les jeunes filles ont mis l'ambiance sur le plateau et ont chanté juste tout au long du show. "Vous avez réussi toutes les trois. Vous êtes mes petites divas. Je vous trouve fabuleuses, je vous trouve belles et vous avez énormément de talent", a lancé Jenifer à la fin de la prestation. Soprano a salué le fait que malgré leurs trois styles différents, elles étaient complémentaires. Si Soprano et Kendji Girac ont préféré Sarah, Patrick Fiori aurait sauvé Gabrielle. Mais seule Jenifer pouvait choisir le Talent qui irait en demi-finale. Et il s'agit de Sara.

Battle entre Kanesha, Léna et Nathan

Jenifer a été touchée par la sensibilité de Nathan (12 ans), le pep de Léna (7 ans) et l'originalité de Kanesha (11 ans). C'est la chanson Tombé de M. Pokora qu'elle a choisie pour cette battle. Et qui de mieux pour leur donner des conseils que l'interprète original. M. Pokora en personne ! Si Kanesha et Nathan étaient excités de le voir, Léna... ne savait pas qui il était. "C'est qui ? Je ne savais pas que c'était lui parce qu'il ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a vu sur les photos", a-t-elle lancé. Mais qu'importe, le trio devait répéter. Jenifer et le compagnon de Christina Milian leur ont demandé plus d'originalité et d'interprétation, comme lors de leurs auditions.

Comme à son habitude, Léna a apporté beaucoup d'énergie sur le plateau. Kanesha a quant à elle réussi à se lâcher un peu plus et Nathan s'est laissé porter par la musique. "J'ai choisi cette chanson pour qu'ils puissent davantage s'ouvrir sur cette scène et j'ai adoré", a déclaré Jenifer. "Je me suis régalé de les voir chanter cette chanson, avec le sourire en plus", a confié Soprano. Kendji Girac s'est aussi beaucoup amusé en les écoutant. Jenifer a choisi de continuer l'aventure avec Léna.

Équipe de Patrick Fiori

Battle entre Rébecca, Martin et Thomas

Rébecca (9 ans), Martin (13 ans) et Thomas (11 ans) avaient tous les trois ému les coachs lors des auditions à l'aveugle. Il n'y avait donc pas meilleur trio pour les battles. Afin d'hérisser les poils du public et de ses amis coachs, Patrick Fiori a choisi la chanson Utile de Julien Clerc. Il a bien fait, car Michaël Youn était très ému en les entendant chanter lors des répétitions. Le réalisateur et acteur leur a juste demandé de ne pas avoir trop de gestes parasites et de ne pas surjouer pour ne pas casser leur prestation.

Le moment venu de chanter devant le public, Rébecca, Martin et Thomas ont transporté tout le monde dans un autre monde, une autre époque. L'émotion était bien présente, de quoi rendre fier Patrick Fiori qui les a remerciés pour ce beau moment. Jenifer a été bluffée par l'interprétation, Soprano, par la façon dont ils ont incarné la chanson et Kendji s'est senti bien en les écoutant. Patrick Fiori a choisi d'emmener Rébecca en demi-finale.

Battle entre Julien, Samvel et les six membres de Musical Kids

"Patrick Fiori a créé une battle à son image, une battle unique. Ce n'est pas une battle à trois, mais une battle à 8. C'est du jamais vu dans l'histoire de The Voice Kids", a déclaré le présentateur Nikos Aliagas. De quoi mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs. Entre les belles harmonies des Musical Kids, la sensibilité de Samvel (12 ans) et le charisme de Julien (12 ans) cela ne pouvait faire que des étincelles. Patrick Fiori a choisi le titre Plus tard, de Big Flo & Oli.

Pas de place pour la timidité dans cette battle. Chacun devait s'imposer pour sortir du lot et espérer aller plus loin dans l'aventure. Tous ont mis une incroyable énergie, ont tenté de mettre leur propre style dans la chanson. "Je suis content du résultat. Ce n'est pas simple de faire chanter autant de kids, autant de jolies voix", a déclaré Patrick Fiori. Jenifer a apprécié la tendresse de Samvel et Kendji sa sincérité. Patrick Fiori était du même avis et a donc choisi Samvel.

Battle entre Lola, Enzo et Iliane

Ambiance New York. Lola (15 ans), Iliane (10 ans) et Enzo (10 ans) devaient interpréter Empire State of Mind, d'Alicia Keys et Jay-Z. Lors des répétitions, c'est comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Enzo devait juste apprendre à se canaliser un peu.

Le trio a proposé une version personnelle du tube, de quoi surprendre et impressionner sur le plateau. Lola, Enzo et Iliane ont mis l'ambiance et se sont amusés à interpréter Empire State of Mind. Et avec ce titre, Enzo a pu prouver qu'il n'était pas seulement un rappeur. "C'est incroyable de nous faire vivre un moment magique comme ça", a lancé Soprano. Patrick Fiori s'est pris une claque, Kendji Girac a eu des frissons et Jenifer a noté leur belle cohésion de groupe. Au final, Soprano a choisi de poursuivre l'aventure avec Enzo.

Battle entre Timéo, Diodick et Maxence

Timéo (12 ans) s'était démarqué grâce à sa puissance vocale lors des auditions à l'aveugle. Diodick (10 ans) est un "personnage" selon son coach et Maxence (14 ans) a un talent incroyable, mais ne s'en rend pas forcément compte. Pour les mettre en valeur, Soprano a misé sur le titre In My Blood de Shawn Mendes. Mais lors des répétitions, c'était un festival de vibes. Dadju leur a donc expliqué qu'il était important de s'écouter.

Le trio a mis tous les conseils reçus en application, ce qui a donné lieu à une belle prestation. Pleine d'énergie qui plus est. Maxence a fini par prendre confiance en lui et cela a payé. Son coach a d'ailleurs eu un petit mot pour lui. "Vous avez tout déchiré. Je voudrais mettre en avant quand même le talent de Maxence aujourd'hui. Parce que sa voix mue et pourtant, il a fait un truc de fou. (...) Je suis fier de toi", a confié Soprano. Patrick Fiori a fait savoir que c'était son coup de coeur et Kendji a aussi eu une préférence pour Maxence, de quoi lui donner encore plus le sourire. Mais c'est Timéo qui a été choisi par Soprano pour aller en demi-finale.

Équipe de Kendji Girac

Battle entre Emilia, Naomi et Marilou

Naomi (11 ans), Marilou (14 ans) et Émilia (14 ans) devaient chanter Rolling in the Deep d'Adele. Une chanson très technique, pour "trois voix assez costaudes". Marilou avait des problèmes de rythme lors des répétitions, Émilia aurait voulu avoir sa guitare et Naomi devait travailler sa prononciation. Mais une fois sur scène, toutes ont donné le meilleur d'elles-mêmes.

Chacune a tenté de s'imposer lors de cette prestation de haut vol. Toutes avaient une puissance vocale incroyable qui a impressionné sur le plateau. "Les filles, merci beaucoup et bravo parce que ce n'est pas une chanson facile. Mais vous avez relevé le challenge", a confié Kendji Girac. Jenifer n'a pas senti que Naomi s'était libérée entièrement et aimerait donc l'entendre encore dans l'aventure. Patrick Fiori a qualifié cette prestation de "magistrale". Pour la première fois, le nouveau coach Kendji a dû faire un choix. Il a souhaité poursuivre l'aventure avec Naomi.

Battle entre Maxime, Tony et Abdellah

Maxime (9 ans), Tony (12 ans) et Abdellah (15 ans) devaient interpréter Hola Señorita de Maluma et Maître Gims. Un titre qui faisait peur à Abdellah, car il ne faisait pas vraiment partie de son univers. Maxime, qui était fan de Gims, avait pour mission de s'approprier la chanson et de ne pas faire comme son idole. Stressé, Tony a eu du mal à se concentrer pendant les répétitions. Et le dernier du trio ne devait pas avoir peur de s'amuser et moins se concentrer sur la voix.

Le jour J, malgré quelques fausses notes, les Talents se sont amusés sur scène et cela s'est vu. Leur cohésion sautait aux yeux. Un moment de pur plaisir ! Soprano dit qu'il s'était "régalé" dès le départ. "C'est une chanson piège parce qu'elle embarque tout le monde et on oublie un peu la technique. Il y avait quand même des petites fausses notes. Mais le principal, c'est de s'amuser", a déclaré Jenifer. Patrick Fiori a remercié Abdellah d'avoir tenu le bateau quand la justesse n'était plus vraiment là et a félicité les trois garçons. Kendji Girac, après réflexion, a choisi Abdellah.

Résumé des Équipes

Jenifer : Sara, Léna, Lissandro, Jérémy, Noémie, Ferdinand, Lohi, Tess

Patrick Fiori : Rébecca, Samvel, Elaia, Ema, Alice, Maya, Tchavolo, Emma,

Kendji Girac : Naomi, Abdellah, Jody, Stéfi, Arieh, Lou, Chiara, Chloé

Soprano : Enzo, Timéo, Rania, Ilan, Zoé, Flora,Myriam, Arnaud