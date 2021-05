The Voice : Une ex-candidate n'a "pas du tout bien vécu" la notoriété, elle témoigne

Les dernières stories de Jessica Thivenin ont ému de nombreux internautes. La candidate des Marseillais est apparue en larmes sur Snapchat, car une fois de plus, des fans intrusifs sont venus sonner chez elle. Son mari Thibault et elle avaient pourtant demandé gentiment à ce que cela ne se reproduise plus, notamment parce que cela déclenchait des contractions à la maman de Maylone (1 an), qui est enceinte de son deuxième enfant et vit une grossesse compliquée. Touchée, une ancienne candidate de The Voice a évoqué le sujet en story Instagram le 28 mai 2021 et a fait part de sa propre expérience compliquée à cause de la notoriété.

Manon a participé à la saison 3 de The Voice, en 2014. Et très vite, l'ancienne protégée de Jenifer a fait sensation auprès du public. Sa vie a donc changé du jour au lendemain grâce à ce coup de projecteur, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. La maman de Lenny (2 ans) n'a en effet pas toujours bien vécu le fait d'être reconnue. Et elle a profité de la mauvaise expérience de Jessica Thivenin pour en parler mais surtout, pour délivrer un message.

"J'ai vu ce message ce matin dans l'insta de Thibault qui disait : 'Vous avez voulu être connus, vous avez voulu faire de la télé donc maintenant vous assumez.' Du coup, je me suis dis que j'allais faire passer un message parce que c'est important. A partir du moment où on est connu, on sait que potentiellement dans la rue, on peut être reconnu. On peut nous demander des photos et c'est tout à fait normal. C'est quelque chose que je faisais avec beaucoup de plaisir. (...) Mais à un moment donné, on a une vie privée comme tout le monde. Et à partir du moment où on est avec notre famille ou à la maison, on a le droit d'avoir une vie normale. Ce n'est pas parce qu'on est connus qu'on a le droit d'être importunés 24h/24h", a tout d'abord confié Manon.

Une notoriété compliquée à vivre pour Manon

L'épouse d'Hugo le sait, elle n'a pas toujours été tendre avec les fans un peu trop intrusifs. Elle n'hésitait en effet pas à se défendre quand elle se sentait agressée. "Quand j'étais par exemple au Parc Astérix avec ma famille et qu'on arrivait en criant : 'C'est elle, c'est Manon de The Voice.' Il y a des moments où je pétais des câbles. C'est juste qu'à un moment donné, si tu viens discrètement pour me demander une photo, pas de soucis. Mais tu ne viens pas en criant et en m'affichant alors que je suis en famille. C'est pénible. Parfois j'étais dans le métro et je voyais des gens dans le métro en train d'essayer de prendre une photo ou une vidéo discrètement. J'allais les voir en leur disant que s'il voulait une photo ou une vidéo, il fallait venir me voir plutôt que de faire ça. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout bien vécu", a-t-elle poursuivi. Manon a rappelé que les personnalités sont aussi des "être humains", bien que certains aient tendance à l'oublier.

Depuis elle l'assure, elle n'est plus connue. On imagine que, même si certains doivent tout de même la reconnaître, Manon a une vie plus paisible. La jeune femme est spécialisée en "Medium-Guidance-Voyance" comme elle le précise en bio Instagram. Avant cela, elle a été meneuse de revue au Lido.