TheKairi78 en couple avec une ado de 16 ans : le youtubeur avoue

On a décidé, elle et moi, d'arrêter

Quelques heures plus tard, pourtant, le youtubeur a annoncé qu'il préférait se séparer de l'adolescente. Et, quitte à évoquer cette triste nouvelle, il l'a fait sur sa plateforme favorite, frôlant le million de vues en moins de 24 heures. Dans cette séquence filmée à domicile, il explique avoir voulu protéger sa petite amie et admet que cette histoire lui a "servi de leçon". "J'ai eu une discussion avec la fille concernée par rapport à notre futur, confie-t-il. Et, justement, on a décidé, elle et moi, d'arrêter. On est resté en bons termes. Ça partait trop loin. Elle est trop jeune, elle ne connaît pas cette pression. Je ne voulais pas lui gâcher sa vie. Il valait mieux qu'on se quitte..."