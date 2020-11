Thibaud Vézirian : Le journaliste papa pour la première fois d'une petite fille

Thibaud Vézirian, qui a travaillé avec Cyril Hanouna sur C8 et a intégré cet été l'émission L'Équipe d'Estelle (Estelle Denis) sur la chaîne L'Equipe, est un homme heureux. Il vient d'être papa pour la première fois. C'est sur son compte Instagram, mardi 10 novembre 2020, que le journaliste de 35 ans d'origine arménienne a annoncé la grande nouvelle. En légende d'une photo de sa main tenant celle de son enfant, il a écrit un message à la fois triste et plein d'espoir.

"Bienvenue baby girl. Une nuit où je suis passé par tous les sentiments. D'abord, la haute trahison en Arménie, où le silence de ceux qui prônent la justice et la paix ne sera jamais pardonné. Les terres ancestrales arméniennes et chrétiennes sont désormais aux mains de dictateurs et autres terroristes. Mais ensuite, 3h08, comme un symbole, le plus grand des bonheurs (imaginez que je fais la célébration de Bebeto). Merci à tous pour vos messages, notamment Estelle Denis pendant l'EDE et toutes les équipes de La Chaîne L'Equipe. Très touché à très vite", a-t-il écrit en légende.