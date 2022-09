Thibault Chanel (Recherche appartement) opéré en urgence : il dévoile un impressionnant pansement

Difficile pour Thibault Chanel de partir à la recherche d'un bien immobilier pour un client le 7 septembre 2022. C'est plutôt à l'hôpital que la figure emblématique de Recherche appartement ou maison (M6) a dû se rendre hier à la suite d'un accident domestique. Le lendemain, l'acolyte de Stéphane Plaza a donné de ses nouvelles à sa communauté.

Thibault Chanel a bien vu que ses abonnés étaient inquiets après qu'il a annoncé la mauvaise nouvelle. Ce jeudi 8 septembre, il s'est donc de nouveau saisi de son compte Instagram et cette fois, c'était pour les rassurer. Pour ce faire, il a posté une photo sur laquelle il apparaît chez lui, avec un grand sourire. Oublié l'hôpital donc pour l'agent immobilier qui a pu retrouver les siens. Et c'est avec un bandage au niveau du pouce qu'il en est ressorti comme on peut le voir sur le cliché qu'il a partagé. "Merci à tous pour vos adorables messages, ça me va droit au coeur. Voilà le résultat ! Un peu douloureux mais tout va bien !", peut-on lire en légende de la publication. En hashtag, il a précisé qu'il avait subi une opération, qu'il restait positif ou encore qu'il aimait les personnes qui le suivent.