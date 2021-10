Thibault Garcia atteint d'autisme ? Le mari de Jessica Thivenin fait des révélations sur son comportement

A l'instar de nombreux influenceurs, Thibault Garcia se plaît à partager son quotidien sur les réseaux sociaux, avec ses abonnés. Et ce lundi 25 octobre 2021, l'époux de Jessica Thivenin s'est confié sans tabou.

Il y a deux ans, les deux candidats des Marseillais (W9) ont eu le bonheur de devenir parents pour la première fois d'un petit garçon prénommé Maylone. Malgré plusieurs frayeurs (il a notamment frôlé la mort en décembre 2019), ils n'ont jamais été aussi heureux et dévoilent donc de nombreux moments avec leur petit bout ou racontent des anecdotes à son sujet. Ce lundi par exemple, Thibault a expliqué qu'ils avaient une application pour découvrir des photos du frère de Leewane (2 mois) à la crèche. "On a remarqué sur toutes les photos, il était différent. Il me faisait penser à moi. Tous les enfants sont alignés et assis en rond par exemple et lui il est debout à côté de la maîtresse. (...) Je sais qu'il va être dans sa bulle comme moi. J'ai toujours été dans ma bulle. J'avais toujours besoin de m'évader, d'être seul", a-t-il expliqué.

Un sujet qu'il a ensuite évoqué avec une amie. Et cette dernière lui a fait remarquer qu'il était peut-être atteint d'autisme. "On en discutait avec une amie à nous qui s'est un peu reconnue en moi. C'est à dire que quand elle se met dans un truc, elle se met à fond. Comme moi si je n'ai pas accompli un truc, je ne vois que ça. Je me mets dans cet objectif et quand je l'ai atteint, j'oublie tout et je me mets dans un autre. J'ai toujours besoin de ça. Et elle a été diagnostiquée d'une sorte d'autisme, donc je vais aller consulter aussi pour voir. Elle a découvert à 44 ans qu'elle avait de l'autisme.. (...) Elle pense que j'en ai. J'ai des symptômes qui montrent que j'ai une sorte d'autisme, "a-t-il déclaré. Des confidences qui ne devraient pas manquer de faire réagir.