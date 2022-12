Thierry Ardisson, Audrey Crespo Mara, Jean-Paul Rouve en deuil et très émus : ils annoncent une triste nouvelle...

Ancien élève de Sciences Po, Stéphane Ribeiro a côtoyé de nombreuses grandes personnalités de la télévision au cours de sa carrière. Co-auteur de l'interview et des sketchs, dont notamment Les Tuche contre les Extra-Terrestres pour le programme Etroscopie de Jean Paul Rouve sur TF1, il avait également travaillé pour l'émission Kem's présentée par Ramzy où il était l'auteur des jeux et questions. Ayant rejoint Canal Plus, il collaborait sur plusieurs programmes dont En aparté. Touche à tout, il était le co-scénariste du film Le Furet avec Claire Keim et Mathieu Madénian su TF1. Une oeuvre sélectionnée par la suite au festival de la fiction de La Rochelle.

Décédé brutalement, Stéphane Ribeiro a reçu une pluie d'hommages de la part d'animateurs (trices) ou anciens collègues de la télévision. Thierry Ardisson ainsi que son épouse Audrey Crespo-Mara ont ainsi partagé une image de Stéphane Ribeiro sur Instagram. En légende, l'animateur de Salut les terriens écrit : "Gloire à toi, Monsieur Riri, Roi des Vannes d'Ardisson ! RIP."