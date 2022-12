Diaporama : Thierry Ardisson, Audrey Crespo Mara, Jean-Paul Rouve en deuil et très émus : ils annoncent une triste nouvelle...

Exclusif - Thierry Ardisson et sa femme Audrey Crespo-Mara - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides/Bestimage

7 / 11