Thierry Godard : Qui est Sophie Guillemin, celle qu'il a épousé un an après la mort de sa compagne ?

Ce soir, Thierry Godard est au casting du téléfilm Faux semblants, diffusé sur France 2. L'occasion de revenir sur la vie du comédien révélé par Engrenages, marqué à jamais par la mort soudaine de son ancienne compagne, la comédienne et professeure de théâtre Blanche Veisberg. En l'espace d'un mois, elle était foudroyée par un cancer généralisé et décédait en 2017. "Ce drame a été une vraie leçon de vie", concédait-il à Gala.

Un an après la mort de sa compagne Blanche, Thierry Godard épouse la comédienne Sophie Guillemin. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage de Souviens-toi de nous diffusé sur France 2, en mai 2019. Le comédien interprétait le rôle de Benoît, un mari infidèle à sa femme, Carole (Aure Atika). "C'est allé très vite, comme une évidence, comme si Blanche l'avait mise sur ma route pour me rendre heureux. Sophie a deux enfants de 5 et 14 ans. Je me verrais bien en faire d'autres", s'était même réjouit Thierry Godard à Gala.

De son côté, Thierry Godard est l'heureux papa de Lino, jeune homme de 19 ans né de ses amours passées avec Sandrine Degraef, sa première épouse.

Qui est Sophie Guillemin ?

Côté professionnel, Sophie Guillemin est une véritable touche-à-tout. Elle a débuté sa carrière avec le film L'Ennui de Cédric Kahn, qui lui vaut une nomination aux César de 1999 dans la catégorie "meilleur espoir féminin". Ensuite, elle connait de nombreux succès, notamment Ça ira mieux demain, avec Jeanne Labrune et Nathalie Baye ou encore Audrey Tautou dans Harry, un ami qui lui veut du bien, pour lequel elle obtient une seconde nomination l'année d'après.

Sa carrière est cependant mise entre parenthèses lorsqu'elle se convertit à l'Islam et porte ainsi le voile. "Le fait que je me mette à porter le foulard a provoqué des réactions violentes autour de moi, surtout dans le milieu du cinéma. Il y a eu des tas de ragots. On a dit que c'était le père de ma fille qui m'empêchait de travailler, ou que j'étais partie vivre en Arabie Saoudite, que j'allais aux castings en foulard, etc. Dans la rue, le regard des gens était très dur", avait-elle déploré aux Inrocks. Après avoir arrêté un temps le cinéma pour élever sa fille, Sophie Guillemin a repris les chemins des castings, sans son foulard. "Je me sentais enfermée, je ne sentais plus le soleil, le vent. J'ai préféré l'enlever pour ne pas égratigner ma foi, la garder intacte", expliquait-elle à l'hebdomadaire.

Sa carrière reprend enfin et elle se met à rejouer avec les plus grands : de Chiara Mastroianni dans Un chat un chat ou encore Gérard Depardieu dans La Tête en friche. On a également pu la voir au théâtre, mais elle réalise aussi des courts-métrages. Sophie Guillemin a d'ailleurs commencé l'écriture de son premier film, Black Nana.