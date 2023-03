Thierry (L'amour est dans le pré) de nouveau amoureux ! Il révèle avoir rencontré "une jeune femme"

RMC Story a lancé sa nouvelle émission appelée Familles d'agriculteurs ce jeudi 9 mars 2023. Un docuréalité inédit qui raconte le quotidien professionnel et familial hors norme de douze agriculteurs. Et certains visages n'étaient pas inconnus puisqu'il s'agissait d'anciens participants vus dans L'amour est dans le pré.

Les téléspectateurs ont notamment retrouvé le sympathique Thierry, qui a précédemment tenté sa chance dans le programme romantique de M6, non pas une mais deux fois. En effet, l'agriculteur a d'abord connu une première expérience il y a sept ans et une seconde plus récemment, en 2022. Les deux fois furent malheureusement non concluantes pour lui. Mais, à en croire le premier épisode de Familles d'agriculteurs, la chance a enfin souri à Thierry !

En effet, après avoir présenté son rythme de vie et son exploitation, il a brièvement confié avoir craqué pour une nouvelle personne. "Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Claudine. Ça a bien marché d'entrée, j'ai envie d'y croire. Mais après pour y croire il faut être deux. Donc j'espère que cette année sera une année formidable et positive. Advienne que pourra", a-t-il déclaré face caméra. C'est bien tout ce qu'on lui souhaite également !

Un passé sentimental chaotique

Et pour cause, Thierry en a bavé du côté sentimental. Lors de sa première participation à L'amour est dans le pré, il avait été aveuglé par son amour pour sa prétendante Annick qui s'était jouée de lui. L'année dernière, il pensait avoir une chance avec Sylviane, surtout après avoir échangé un premier baiser avec elle, mais les sentiments n'étaient pas réciproques. Au bilan de la saison, diffusé en novembre dernier, on quittait néanmoins Thierry rempli de confiance après qu'il ait renoué contact avec une personne qui lui avait déjà écrit il y a sept ans, une certaine Mireille. "Je suis allé à Avignon, on a fait connaissance et je lui ai dit : 'Je t'emmènerais bien à la ferme' et elle a dit oui. Une semaine après, je suis allé la chercher, elle a passé la nuit, on a mangé... puis je l'ai ramené chez elle le lendemain. Mais il ne s'est rien passé !", rapportait-il à Karine Le Marchand, ajoutant qu'il se projetait déjà avec elle. Mais, visiblement, cette histoire n'a pas duré non plus.