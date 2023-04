Thierry (L'amour est dans le pré) en couple : le visage de Claudine enfin dévoilé, l'agriculteur en larmes

Chaque jeudi soir, les téléspectateurs de RMC Story peuvent découvrir des inédits de Familles d'agriculteurs. Une émission à laquelle participent plusieurs anciens candidats de L'amour est dans le pré (M6), parmi lesquels Thierry. Une grande information concernant le viticulteur du Vaucluse a d'ailleurs été dévoilée, enfin sur sa nouvelle compagne plutôt.

Coquin de sort ! Thierry a participé à deux reprises à L'amour est dans le pré. Une première fois il y a sept ans et la seconde, lors de l'édition 2022. Malheureusement pour l'agriculteur, l'amour n'a pas été au rendez-vous à l'issue de ces deux tournages. Mais il a vite frappé à sa porte par la suite. En effet, le candidat de Familles d'agriculteurs n'est plus un coeur à prendre comme il l'a annoncé lors du premier épisode : "Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Claudine. Ça a bien marché d'entrée, j'ai envie d'y croire. Mais après pour y croire il faut être deux. Donc j'espère que cette année sera une année formidable et positive. Advienne que pourra."

Les téléspectateurs n'ont toutefois pas pu découvrir le doux minois de Claudine depuis. Souffrante, la compagne de Thierry n'a pu se rendre sur son exploitation pour le tournage. De quoi attiser encore plus la curiosité du public. Il a fallu attendre le jeudi 6 avril 2023 pour voir le visage de l'heureuse élue. Lors du premier épisode, on peut voir l'agriculteur - dont le coeur a été brisé par Annick - mettre un cadeau dans une enveloppe. Un pendentif représentant une coccinelle. Il a ensuite tenu à envoyer un message vidéo à sa belle, afin de faire savoir qu'il pensait à elle.

Une vidéo tant attendue

Bonne nouvelle, peu de temps après, Claudine lui a répondu par le biais d'une vidéo également. C'est donc une charmante femme, aux cheveux grisonnants et avec des lunettes de soleil, que les téléspectateurs ont pu admirer. "Un bonjour de ma Bretagne natale où des impératifs me retiennent un peu loin de toi. Oh coquin de sort ! Ce petit mot pour te dire que tu me manques énormément. Mais bientôt, le retour dans ton Vaucluse, avec tes vignes et tes oliviers. Et surtout dans tes bras. Je t'embrasse fort mon petit Thierry", déclare-t-elle. Un message qui a beaucoup ému Thierry. Il n'a en effet pu retenir ses larmes. "C'est beau ça ! Ça fait du bien d'entendre ce qu'elle me dit", a-t-il confié.

Plein d'espoir, Thierry avait hâte de retrouver sa Claudine. Il espérait que la vie allait changer. "Peut-être que ça va faire du positif. Eh oui, j'ai un petit coeur comme tout le monde", a-t-il conclu. C'est ce qu'on lui souhaite.