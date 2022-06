Thomas Meunier : Mariage de rêve avec Deborah et lune de miel en Polynésie Française

Plus de 14 ans après leur belle rencontre, Thomas Meunier et Deborah Panzoku se sont enfin dits "oui" ! La consécration d'une superbe histoire d'amour pour l'ancienne star du Paris Saint-Germain, qui aura laissé une trace dans la mémoire des supporters du club de la capitale. Footballeur atypique, drôle et très cultivé, le joueur belge de 30 ans est resté quatre années dans le championnat de France, remportant trois titres de champion, avant de partir pour l'Allemagne et le club du Borussia Dortmund. Joueur de talent, il a également su mener une vie de famille très épanoui avec la jolie Deborah, puisque le couple a eu la chance d'avoir trois beaux garçons.

Après le petit Landrys, né en 2015 et Tianys en 2017, Thomas Meunier et Deborah Panzoku ont été parents pour la troisième fois en 2020. Après les enfants, le couple a donc décidé de passer à l'étape du mariage et c'est chose faite depuis quelques jours. Sur son compte Instagram, la jolie belge d'origine congolaise a publié plusieurs photos de ce beau moment. Une cérémonie sublime et en grande pompe qui s'est déroulé au château de Mirwart, qui se situe en Belgique. "Du coup, le seul problème de ce mariage c'est qu'on a 1 million de photos toutes plus belles les unes que les autres", écrit Deborah en commentaire de sa publication.