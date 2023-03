Thomas Ramos et Laëtitia Milot : La star du XV de France et l'actrice partagent un point commun, lequel ?

Si la France n'a plus son destin entre les mains pour remporter le Tournoi des 6 Nations, une victoire convaincante face au Pays de Galles est néanmoins attendue ce 18 mars pour clore en beauté une compétition dans laquelle elle a encore fait preuve de beaucoup d'assurance. Si les débuts ont été un peu timides et que la défaite face à l'Irlande a pu installer le doute dans la tête de certains, l'éclatante victoire face aux Anglais la semaine dernière a rassuré tout le monde. Un match éblouissant au cours duquel plusieurs hommes ont brillé, à commencer par l'arrière du XV de France, Thomas Ramos. Buteur prolifique et auteur du premier essai, le joueur du Stade toulousain a brillé de mille feux à Londres, face aux supporters anglais.

Un joueur qui a su s'installer en quelques mois comme une valeur sûre et l'un des nouveaux hommes de base du sélectionneur, Fabien Galthié. S'il est flamboyant sur le terrain, Thomas Ramos est également un homme au grand coeur en dehors. Le rugbyman de 27 ans est en couple et marié depuis juillet 2022 avec la belle Sophie. Une jeune femme qui souffre malheureusement d'une maladie qui touche une femme sur dix, l'endométriose. Afin de soutenir celle qu'il aime, le rugbyman a décidé de s'engager pour la cause en devenant en 2019 ambassadeur de l'association EndoFrance.

Parrain et marraine d'une association qui leur tient à coeur

Une association dont la marraine depuis 2014 n'est autre que Laëtitia Milot. L'actrice de 42 ans partage donc ce point commun avec Thomas Ramos de soutenir pleinement cette association qui leur tient à coeur. "Je savais que je n'avais pas toujours été là quand il le fallait. Le fait de m'engager, c'est pour montrer que le rôle de l'homme, du conjoint est très important", déclarait le sportif à France 3 Toulouse au moment de son engagement pour EndoFrance.

C'est en 2013 que Laëtitia Milot a dévoilé être atteinte d'endométriose, environ un an après avoir été opérée. Une maladie qui attaque les organes reproducteurs des femmes et l'actrice ne pensait pas pouvoir avoir d'enfants après son opération, mais elle a finalement pu accoucher de sa petite Lyana en mai 2018.