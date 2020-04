Thomas Vergara : Le bras en sang, "il vient de m'arriver une catastrophe"

Confiné avec sa femme Nabilla et son fils Milann à Dubaï, Thomas Vergara s'est fait une belle frayeur. Alors qu'il s'empressait d'aller chercher un ballon lancé accidentellement hors de chez lui, le jeune papa s'est blessé sur le portail de sa maison. Extrêmement tranchantes, les parois métalliques ont coupé Thomas jusqu'au sang. Impressionné par l'étendue de sa blessure, Thomas filme son bras et les immenses griffures provoquées par le portail. "Il vient de m'arriver une catastrophe avec ce portail, je me suis ouvert le bras. Ça a l'air profond en plus". Le papa de Milann filme ensuite les parois coupantes sur lesquelles il reste encore des poils de son bras. Surpris, il révèle : "Regardez, il y a encore mes poils de bras !" Un peu sous le choc, il déclare : "J'espère que je vais pas devoir aller à l'hôpital parce que je me suis pas loupé".

Quelques minutes plus tard, Thomas passe son bras sous l'eau pour nettoyer sa blessure. Après avoir désinfecté son bras, il téléphone à son docteur et confie, rassuré : "Bon apparemment c'est pas grand chose, j'ai envoyé la photo à un docteur il m'a dit qu'il fallait juste mettre des compresses. La pharmacie va me livrer tout ce qu'il faut, c'est rien de grave !" Plus de peur que de mal pour le mari de Nabilla qui s'en sort avec un beau bandage. Ironique, il écrit sur Snapchat : "J'ai bien fait d'aller chercher le ballon..."

Rassuré, Thomas Vergara est ensuite allé faire sa séance de sport quotidienne. Training, vélo, pompes, musculation et fitcross,... À défaut d'avoir perdu quelques poils sur le portail, le papa a vite repris du poil de la bête !