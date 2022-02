Thomas Vergara "rumine" sur Sofiane Tadjine : Nabilla s'agace, le chanteur réagit au buzz

Ces stories n'ont pas échappé à Sofiane Tadjine. Il a en effet souhaité répondre au couple en story, le 7 février. "Y a écrit 2022. A chacun ses classiques. H24 au soleil dans un urus [marque de voiture de luxe, NDLR] ou sur la lune. Il rumine. Même dimanche, jour de repos", a-t-il tout d'abord écrit en légende d'une vidéo de la fameuse scène. Puis, alors qu'il était au côté de son fils Néo (4 ans, fruit de ses anciennes amours avec Nikki de Giuseppe Ristorante) (qui tenait une canne à pêche) il a lancé : "Il y a tata Nabilla qui fait encore du buzz, qui parle de l'ancien morceau. Qu'est ce que tu as envie de lui dire mon fils ? De garder la pêche ?". Et son fils de répondre : "De garder la..." Une phrase terminée par un bruit de pet fait avec sa bouche. "La vérité sort toujours de la bouche des enfants parait-il", est-il précisé en commentaire.

Ce n'est pas la première fois que Sofiane répond au couple emblématique. La dernière fois remonte à l'anniversaire de Milann. Une fois l'événement terminé, Nabilla et Thomas Vergara ont prolongé la soirée avec Maeva Ghennam notamment. Et ils ont mis la chanson Dingue de toi (Nabi-Nabilla). "Il dit quoi ? Je n'ai pas compris (...) Il n'articule pas (...) C'est incomparable lui et moi, on dirait un joueur de Fifa", avait déclaré le brun de 35 ans. A l'époque, Sofiane avait également pris le temps de lui répondre. "Malgré les millions, le même et accessoirement les points de suture [en référence à l'affaire du coup de couteau, NDLR], il est resté bloqué le paï. En vrai, on sait tous qu'elle kiffera toujours son morceau la copine. Un cadeau, c'est un cadeau. Tonton est généreux et restera à l'origine du bail quoi qu'on en dise #àjamaislespremiers Le droit au but", avait-il écrit.