Nabilla enceinte : son baby bump enfin dévoilé et il est déjà bien arrondi !

En vacances en Thaïlande où elle célèbre son trentième anniversaire (elle est née un 5 février), Nabilla profite du soleil avec son mari Thomas Vergara, leur fils Milann (2 ans) et des proches. Villa somptueuse située en bord de mer, chef personnel, spectacle sur la plage avec des jongleurs de feu... la bombe a partagé ce beau séjour avec ses abonnés. Mais ce que l'on retient surtout, ce sont les images de son ventre arrondi qu'elle a tant caché.

La rumeur de cette deuxième grossesse est née il y a quelques semaines mais Nabilla n'avait rien confirmé. Sur les nombreuses photos publiées sur Instagram, elle avait rusé pour que l'on croit à un ventre plat et cela avait plutôt bien marché. A présent que l'arrivée de ce deuxième bébé a été officialisée, Nabilla se relâche littéralement, se montre plus naturelle et cela veut dire qu'elle ose, enfin, afficher son baby bump.

Ses abonnés ont ainsi pu le voir sur Snapchat ce week-end alors qu'elle portait un pantalon noir et un crop top. Un ensemble qui ne pouvait rien cacher. Et comme on peut s'en apercevoir c'est déjà bien rond ! Sur une autre photo, publiée cette fois sur Instagram, c'est tout aussi parlant. Le couple prend la pose devant une structure de feu formant le prénom de la star pour l'anniversaire de Nabilla. La bombe est en robe moulante et son ventre ressort là encore fortement. "Hier c'était mon Birthday !!!!! J'ai vécu un moment inoubliable du début à la fin, une journée exceptionnelle. Merci à mon mari et mes amis pour ce magnifique cadeau vous êtes incroyables", écrit-elle en légende. Si elle ne mentionne pas sa nouvelle silhouette, les commentaires le font pour elle.

C'est en décembre que les rumeurs d'une deuxième grossesse ont fait surface. Une info publiée dans la presse mais qui n'avait pas été confirmée. C'est seulement le 4 février que la bombe a enfin tout révélé en dévoilant l'échographie du bébé. Elle avait ensuite dévoilé comment elle avait annoncé l'heureuse nouvelle à son mari comme elle l'a révélé ensuite : "Je rentre chez moi avec mon test dans mon sac et puis je ne dis rien. Je ne dis rien. Mon mari me demande si le rendez-vous chez le gyneco s'est bien passé et je dis 'oui oui super'. Et le lendemain matin, j'ai déposé l'échographie sur le lit avec le test."