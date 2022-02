Nabilla enceinte : Son étonnante mise en scène pour annoncer sa grossesse à Thomas

Cette fois, c'est officiel ! Nabilla est enceinte de son deuxième enfant et va bientôt offrir à Milann un petit frère ou une petite soeur. "Soulagée" d'avoir enfin révélé cette grossesse gardée secrète durant trois mois à ses abonnés, l'ancienne candidate de télé-réalité confie sur Snapchat qu'elle avait souhaité vivre cette maternité de manière différente.

"Cette fois j'avais envie de garder ça pour moi jusqu'à ce que je sois vraiment prête" indique-t-elle le 6 février 2022. Très sincère, elle admet également que ce bébé n'était initialement pas prévu pour tout de suite. "J'étais tellement heureuse quand je l'ai appris, j'en revenais pas parce que comme c'était absolument pas prévu. Moi j'avais envie de faire un deuxième enfant, mais je m'étais dit dans quatre ans, comme ça ils auront quatre ans d'écart, c'est l'écart que j'ai avec mon frère. Je me sentais pas prête tout de suite, clairement."

J'ai déposé l'échographie sur le lit avec le test

Les larmes aux yeux, la fille de Marie-Luce Grange admet aussi avoir été partagée "entre la joie, le bonheur" et la "peur" lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. "Je sais le travail, l'investissement, le travail que représente un enfant, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les bons comme dans les mauvais moments, pour le meilleur et pour le pire et jusqu'à la fin." admet la jolie brune de 30 ans. Sous le choc, elle confie avoir réfléchi à la manière dont son époux allait apprendre cette belle nouvelle. "Je me suis dit : 'Qu'est-ce que Thomas va penser ?' Enfin je savais qu'il allait être très heureux mais il y a plein de choses qui ont défilé dans ma tête." ajoute--t-elle.

Très amoureuse, elle révèle par la suite comment elle a annoncé sa grossesse à son mari Thomas. Après être rentrée à la maison après son rendez-vous chez le gynécologue, elle lui a d'abord caché sa grossesse avant de lui apprendre le lendemain matin avec une mise en scène très romantique. "Je rentre chez moi avec mon test dans mon sac et puis je ne dis rien. Je ne dis rien. explique-t-elle, le sourire aux lèvres. Mon mari me demande si le rendez-vous chez le gyneco s'est bien passé et je dis 'oui oui super'. Et le lendemain matin, j'ai déposé l'échographie sur le lit avec le test". Un moment inoubliable pour Thomas qui est déjà impatient de rencontrer son deuxième enfant.