Nabilla surprise par son groupe préféré à la Tour Eiffel, son fils Milann à croquer

Invitée le 22 janvier 2022 dans La Chanson Secrète, Nabilla a eu droit à une magnifique surprise de la part de ses proches et de sa famille. Pour la première fois dans l'émission, ce n'est plus sur à la Seine musicale (où est traditionnellement enregistrée l'émission) que la star a été invitée à s'asseoir dans le fauteuil mais au premier étage de la Tour Eiffel. Un incroyable cadeau pour la femme d'affaires qui a pu admirer en direct une performance de l'un de ses groupes préférés lorsqu'elle était plus jeune : les L5.

Assise dans le fauteuil, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité ne savait pas du tout à quoi s'attendre lorsqu'elle aperçoit soudain les membres des L5 débarquer une par une pour interpréter leur titre phare : Toutes les femmes de ta vie. Rejointes par les amis de Nabilla mais aussi par sa maman Marie-Luce Grange, les L5 ont ensuite été accompagnées par Thomas Vergara, l'époux de Nabilla, mais aussi par leur craquant fils Milann. Un moment d'intense émotion pour la jeune maman qui s'est mariée il y a quelques mois avec Thomas au château de Chantilly.

Moi je les aime trop !

"C'est toute mon enfance, toute ma jeunesse, c'est ça qui m'a donné la rage, c'est là-dessus que je faisais mes chorégraphies, voilà c'est le girl power en fait", a confié Nabilla à Nikos Aliagas une fois sa surprise terminée. "Elles vous ont donné envie d'être sur scène ?", lui a alors demandé l'animateur emblématique de TF1. "Bah oui ! Moi je les aime trop ! Quand j'étais à l'école j'avais fait un groupe avec mes copines, je sais pas quel âge j'avais...", "10 ans et demi", lui a alors soufflé sa maman. "Voilà et j'avais fait un groupe dans ma cour et je chantais Toutes les femmes de ta vie", a ajouté Nabilla.

Admiratif de la capacité qu'a eu Thomas de garder le secret jusqu'au tournage de l'émission, Nikos Aliagas a indiqué : "Je voulais quand même dire merci Thomas parce que j'imagine que c'est très dur de cacher quelque chose à Nabilla". "C'est impossible ! lui a-t-il répondu avec humour. Bah j'ai dû mentir, j'ai dû dire qu'on avait plein de choses à faire à Paris etc. Et puis c'était très compliqué elle posait beaucoup de questions. Et quand je recevais des textos elle me demandait qui c'était. Ça a failli vraiment me poser quelques problèmes cette histoire !"