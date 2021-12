Nabilla Benattia en larmes : "Je revois tout défiler dans ma tête"

Le 11 octobre 2019, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont connu l'un des plus grands bonheurs. Ce jour-là, ils ont accueilli leur fils Milann et depuis, comme tous les parents, l'évolution de leur fils les émerveillent. Ce mercredi 8 décembre 2021 par exemple, la brunette de 29 ans a annoncé, très émue, une grande nouvelle à ses abonnés Snapchat.

Le couple, qui s'est rencontré lors du tournage des Anges de la télé-réalité 5 en 2013, ne sera pas stressé à cause de la propreté quand Millan fera son entrée à l'école. Et pour cause, leur petit bout se débrouille déjà comme un chef ! Pas peu fier, il est allé voir sa maman pour lui faire savoir qu'il ne portait pas de couche. Une scène filmée par Nabilla. "Il ne met plus de couches mon fils, je vais pleurer", a-t-elle ensuite confié. Puis, elle a expliqué que dès son réveil, Thomas Vergara ou elle lui enlevait sa couche. Ce n'est qu'avant de dormir qu'il en reporte une. "Toute la journée il n'a pas la couche. A la crèche ça se passe bien, il y a juste eu un ou deux accidents. Après on lui remet pour le soir et tous les soirs avant le bain, il me montre qu'il n'a pas la couche", a-t-elle précisé.

Jeudi 9 décembre sera également un grand jour pour les jeunes parents puisque la crèche de Milann organise une soirée de Noël. Les parents auront donc le plaisir d'entendre leurs enfants chanter et de participer à des ateliers. "J'ai envie de pleurer tellement je suis contente. (...) Il grandit. Hier j'ai pleuré. Je me dis que c'est un truc de fou. Il y a deux ans, je croisais son regard pour la première fois à la maternité. Je me suis demandée s'il allait m'aimer, si j'allais réussir. Maintenant, j'ai un petit être qui dépend entièrement de moi et en fait, c'est merveilleux. C'est l'amour, c'est la vie, ça met de la joie dans nos vies. C'est beau. Mais ça passe vite. Je revois tout défiler dans ma tête", a-t-elle confié les larmes aux yeux. Nabilla et Thomas n'ont plus peur de vieillir grâce à leur fils qu'ils voient grandir au fil des jours. Et ils pensent déjà à l'année prochaine puisqu'ils ont choisi une école française et anglaise.

Prochainement, leur bonheur pourrait se multiplier car, selon les informations de Public, Nabilla et Thomas vont accueillir un deuxième enfant en mai prochain. Trois mois après leur lune de miel à Ibiza, la belle brune de 29 ans aurait révélé à son cher et tendre que leur famille allait s'agrandir. Et le 29 novembre, c'est à leurs proches qu'ils auraient annoncé la bonne nouvelle. Une annonce que, pour l'heure, ni l'un ni l'autre n'a officialisée. Mais ils n'ont jamais caché qu'ils souhaitaient agrandir leur tribu.