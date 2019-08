Thorbjorn Olesen arrêté : agression sexuelle et pipi en plein avion...

Vainqueur de cinq titres sur le circuit européen et membre de l'équipe continentale de Ryder Cup victorieuse en 2018, Thorbjorn Olesen, vient de connaître un sérieux incident de parcours : le golfeur danois de 29 ans, actuellement 63e joueur mondial, a été arrêté lundi 29 juillet 2019 à l'aéroport d'Heathrow à Londres après avoir totalement dérapé à bord d'un vol en provenance de Nashville.

Ivre, vociférant et menaçant envers les autres passagers, selon les faits rapportés par la police, Thorbjorn Olesen se serait en particulier rendu coupable d'agression sexuelle sur une femme présente à bord de l'avion. Les détails de l'incident demeurent toutefois très flous, comme le souligne prudemment TMZ.com. Moins grave mais tout aussi peu glorieux, le golfeur aurait par ailleurs uriné en pleine allée dans la cabine de première classe, selon le récit fait par un témoin au tabloïd The Sun. La police métropolitaine de Londres l'a écroué pour "suspicion d'agression sexuelle, état d'ébriété à bord d'un avion et refus d'obtempérer aux consignes du personnel navigant", avant de le remettre en liberté. L'enquête est en cours.

Olesen, qui revenait du tournoi WGC-FedEx St. Jude Invitational à Memphis où il s'est classé 27e, voyageait avec l'Anglais Ian Poulter, 43 ans, l'un grands noms de leur sport. Ce dernier a bien tenté, à un moment donné, de calmer le jeu et, voyant (croyant) son collègue sous contrôle, s'est endormi. Ce n'est qu'à son réveil qu'il aurait été informé des proportions que la situation a prises.

TMZ.com, qui remarque ironiquement que le Danois avait utilisé un émoji avion dans sa dernière publication Instagram en date, a également obtenu quelques commentaires de la compagnie British Airways, qui opérait le vol : "Nos clients et nos équipages méritent de profiter de leurs vols, et non de subir des comportements abusifs quels qu'ils soient. Ce genre d'attitude ne sera pas tolérée et nous prendrons les mesures qui s'imposent."