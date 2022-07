Tibo Inshape et Juju Fitcats en couple, cette supercherie qui avait viré au drame

Spécialisés dans le domaine du sport, les youtubeurs Tibo InShape et Juju Fitcats - à retrouver ce samedi 30 juillet sur France 2 dans Fort Boyard pour soutenir l'association Premiers de cordée et défier le Père Fouras - sont amoureux depuis plusieurs années désormais. Mais en octobre 2020, le couple s'était donné un challenge, pour la bonne cause, en organisant une supercherie afin de dénoncer le cyber harcèlement. Une blague qui consistait à faire croire aux internautes qu'ils étaient en froid, en préparant une série de clashs interposés.

"Je suis pas trop en story avec Juju en ce moment car c'est un peu compliqué... Je vous tiens au courant...", avait confié le Toulousain à ses abonnés à l'époque, avant d'écrire un tweet très piquant à l'égard de sa copine : "En vrai, soyons honnête. Juju Fitcats, sans moi, elle n'aurait jamais été connue". Pour rappel, celle que l'on surnomme "Juju" était une abonnée du Youtubeur à l'origine. Ils se sont ensuite engagés dans une relation amoureuse.