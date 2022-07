Père Fouras : À quoi ressemble-t-il sans maquillage ?

C'est la figure emblématique de Fort Boyard. Le Père Fouras, qui sera à nouveau de la partie samedi prochain dans un nouvel épisode de l'émission, est un personnage mystérieux et charismatique. Il n'a cessé, depuis tant d'années de susciter de nombreuses interrogations de la part des fans du programme, curieux, voire impatients de savoir qui se cache derrière ce surprenant déguisement.

Et bien, depuis le 17 juin 2021 et un passage sur Europe 1, ils ont désormais la réponse puisque le Père Fouras, a, enfin, fait tomber son déguisement. Il s'agit en réalité de Yann Le Gac, un artiste breton de 70 ans, ancien jongleur et danseur. Il a notamment travaillé avec le célèbre chorégraphe franco-suisse Maurice Béjart et a imaginé des épreuves pour des jeux télévisés comme la mythique épreuve des poteaux de Koh-Lanta.

"Plus de 30 minutes" de maquillage

Mais il est et restera probablement célèbre en tant que Père Fouras. Un déguisement devenu phare et qui nécessite, mine de rien, beaucoup de préparation. Il doit notamment "subir une séance de maquillage de plus de 30 minutes", comme l'indiquait TV Mag en 2010, avant d'arborer fièrement sa longue barbe blanche ainsi que ses rides dignes d'un vieil homme. "Il faut tout d'abord lui recouvrir le visage d'une étouffante cagoule en latex, puis la maquilleuse procède à des raccords sur les lèvres et les paupières", détaillait le journaliste dans la foulée.

En juin dernier, lors d'un entretien accordé à Ciné Télé Revue. Yann Le Gac revenait sur les différentes étapes de son recrutement pour Fort Boyard : "J'étais danseur et je voulais arrêter. Je souhaitais aller vers le métier de comédien. Je faisais partie d'un atelier avec pas mal d'acteurs connus, notamment Marie Trintignant. C'est alors que j'ai appris qu'on cherchait quelqu'un pour un jeu sur le petit écran. À l'époque, c'était très mal vu dans la profession de faire de la télé et encore plus du divertissement. Marie Trintignant et les autres tentaient de me dissuader de faire ça. Je leur ai répondu que ce n'était pas un souci, car je porterais un masque et que je changerais ma voix. On ne me reconnaîtrait pas. Et puis, je pensais juste cachetonner pour une seule saison. Personne n'imaginait que ça durerait aussi longtemps."



Un joli destin pour le Breton, qui est devenu la pièce maîtresse de l'émission, aux côtés de son collègue passe-partout.