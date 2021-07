Tiffany (Mamans & Célèbres) : Ses vacances font polémique pour une raison hallucinante

L'heure des vacances a sonné pour de nombreuses personnalités. Mi-juillet, Tiffany Cruchou par exemple est partie à la Baule avec son mari Justin et leurs enfants Romy (3 ans) et Zélie (1 an) afin de se ressourcer après une année riche en événements. Mais son séjour a rapidement fait polémique comme elle l'a fait savoir en story Instagram, le 20 juillet 2021.

Entre les tournages de Mamans & Célèbres (une émission qu'ils ont arrêtée depuis comme l'avait annoncé la jeune femme en janvier dernier), les travaux dans leur nouvelle maison et le déménagement ou encore leurs travails, Tiffany Cruchou et Justin n'ont eu que peu de répits cette année. On imagine donc qu'ils attendaient avec impatience leur départ en vacances. Et pour commencer, c'est à la Baule (commune de l'Ouest de la France) qu'ils ont posé leurs valises, dans l'appartement d'une collègue de Justin. Sur son compte Instagram, l'ancienne puéricultrice a partagé quelques photos, parmi lesquelles une où ils se trouvent tous les quatre à la plage. "Plus de 4 ans sans réelles vacances, je peux vous dire que ça fait un bien fou de couper de tout ! Et vous, vous passez de bonnes vacances (pour ceux qui ont la chance d'en avoir ?)", a-t-elle écrit en légende.