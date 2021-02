Tiger Woods "conscient" après son grave accident : sa jambe durement touchée a été opérée

On en sait un peu plus sur l'état de santé de Tiger Woods, suite à son grave accident de voiture survenu le matin du 23 février 2021. Seul au volant de sa voiture, au sud de Los Angeles, il a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux. Dès mardi soir, l'équipe du golfeur a publié un communiqué sur son compte Twitter détaillant la longue opération chirurgicale menée sur le sportif de 45 ans au Harbor-UCLA Medical Center. Une intervention visant à réparer sa jambe droite, durement touchée dans l'accident.

Les "fractures ouvertes touchant les parties hautes et basses des os du tibia et du péroné" du golfeur ont été "stabilisées avec l'insertion d'une tige dans le tibia", indique le communiqué rapportant le compte-rendu du médecin Anish Mahajan. "Des blessures additionnelles aux os du pied et de la cheville ont été stabilisées avec une combinaison de vis et broches." Sorti de son anesthésie générale, Tiger Woods est aujourd'hui "éveillé, conscient et il se repose dans sa chambre d'hôpital". Sa compagne Erica Herman serait à son chevet.

Premier policier arrivé sur les lieux de l'accident, Carlos Gonzalez a estimé que Tiger Woods "a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant", citant notamment "la nature du véhicule" au volant duquel il se trouvait, un SUV de luxe, et "le fait qu'il avait bouclé sa ceinture de sécurité". Comme l'a rapporté l'AFP, le policier a relevé que la portion de route où le golfeur a vraisemblablement perdu le contrôle de sa voiture était propice aux accidents, sinueuse et au pied d'une descente. Selon les premières constatations des policiers, Tiger Woods a franchi le terre-plein central et effectué plusieurs tonneaux, percutant au passage un arbre, avant de s'immobiliser sur le bas-côté. Lors d'une conférence de presse, un responsable des pompiers de Los Angeles, le chef Daryl Osby, a précisé que les secours ont dû utiliser un outil spécialisé et une hache pour extraire le sportif de sa voiture.