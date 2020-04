Tiger Woods : Confiné avec ses enfants et sa chérie Erica, une photo rare

Si on ne peut pas dire qu'ils soient dans un respect du confinement strict, Tiger Woods et son ex-épouse Elin Nordegren sont au moins sur la même longueur d'onde pour ce qui concerne la garde de leurs enfants : Sam (12 ans) et Charlie (10 ans), dont ils ont la garde alternée depuis leur divorce, passent ainsi d'une maison à l'autre, mais sans aller nulle part ailleurs, leurs parents prenant la crise sanitaire "au sérieux", d'après les informations qu'a pu obtenir le magazine People.

Si leur séparation, en décembre 2009, avait défrayé la chronique en raison des multiples infidélités du golfeur star et de sa violente disgrâce, les deux ex-époux ont réussi au fil du temps à surmonter les séquelles de ce chapitre douloureux. "Ils ont toujours réussi à bien communiquer pour ce qui concerne les enfants", confirme la source de l'hebdomadaire américain.

Ainsi, lorsqu'ils ne sont pas chez Elin Nordegren, qui a mis au monde en octobre dernier un enfant issu de ses amours avec l'ancien footballeur Jordan Cameron et est confinée avec des membres de sa famille, Sam et Charlie sont chez leur père et sa petite amie Erica Herman. Visiblement heureux de ces longs moments passés ensemble, confinement oblige, Tiger Woods, 44 ans, publiait d'ailleurs cette semaine sur son compte Instagram une rarissime photo le figurant ses enfants et sa compagne. "Dîner des champions du Masters en mode quarantaine. Il n'y a rien de mieux que d'être en famille", écrivait-il en légende de l'image, sur laquelle il arbore sa fameuse veste verte de vainqueur du prestigieux Masters d'Augusta qu'il a remporté cinq fois (et pour laquelle tous semblent délibérément respecter le dress code vert).

Et pour cause : dans une récente interview accordée à Golf TV, l'ancien numéro un mondial de golf (actuellement 11e) a révélé qu'il passe notamment le temps en faisant des concours de putt le soir avec Charlie, avec, à la clé pour le vainqueur, le droit de détenir pendant 24 heures l'emblématique veste verte tant convoitée. Contre toute attente, le jeune garçon, qui pratique lui aussi le golf (Tiger lui sert même de caddie, portant son matériel lors de ses compétitions), a déjà remporté la victoire : "Il a réussi à me l'arracher, il n'y a pas de victoire qui soit offerte dans cette famille. C'était marrant de le voir me chambrer sur le fait de m'avoir battu. Il m'a dit : "C'est là qu'elle doit être"", a rapporté le Tigre des fairways. Quant à Erica et Sam, elles sont plutôt du genre à faire de grands puzzles pendant ce temps, un loisir qui ne passionne pas le père de famille : "Une fois qu'on a fait les bords, je ne sers plus à rien", lâche-t-il.