Tina Kunakey casual en gros pull, Benoît Magimel charismatique après son César... pour lancer la Fashion Week de Paris

La Fashion Week est l'occasion de découvrir les modèles qui feront la mode de demain. Bien sûr. Celle qui a actuellement lieu à Paris présente les pièces automne-hiver 2023-2024 des créateurs du monde entier. Mais pas seulement. Pour les habitués des défilés, c'est également une belle excuse pour retrouver les copains et trinquer avec eux lors de diverses soirées très prestigieuses. Le lundi 27 février 2023, par exemple, beaucoup se sont regroupés à la soirée Zegna x The Elder Slatesman.

Ils étaient nombreux à être inscrits sur la guestlist de la marque de luxe italienne. Parmi les célébrités qui ont passé une tête à ladite soirée : Younes Bendjima, la réalisatrice et comédienne Valeria Bruni-Tedeschi, la divine Tina Kunakey, Cristine, l'acteur Nicolas Maury - Dix pour Cent -, Jessica Aïdi, la sublime épouse du footballeur Marco Verratti, Gaia Weiss, Constance Jablonski, le prodige Florian Zeller, sans sa femme Marine Delterme, John Boyega, Maye Musk ou encore Benoît Magimel.

Décidément, l'acteur est partout en ce moment. Il vient de recevoir un César, lors de la 48e édition du programme organisée sur la scène de L'Olympia de Paris, pour son rôle dans Pacifiction, tourment sur les îles d'Albert Serra. Il a également secouru son ancienne compagne Juliette Binoche, mère de sa fille Hannah, quelques heures après la cérémonie. Cette dernière avait eu une réaction vive en entendant une petite blague de Jamel Debouzze sur le cinéma d'auteur, visant notamment sa performance dans Avec amour et acharnement.

J'ai trouvé ça super de la part de Juliette Binoche

Ni une ni deux, elle s'était levée, le doigt en l'air, pour lui faire savoir qu'elle n'était pas d'accord avec ce trait d'humour, signant là l'un des moments les plus marquants de cette cérémonie des César. "J'ai trouvé ça super de la part de Juliette Binoche de réagir, a expliqué Benoît Magimel au journaliste Mohamed Bouhafsi dans C à vous, sans toutefois descendre Jamel Debbouze. C'est bien de réagir, il faut plus le faire." Séparés depuis l'année 2003, les deux ex ont conservé une jolie relation. S'ils n'étaient pas réunis à la soirée Zegna x The Elder Slatesman, ils le seront prochainement, au cinéma, dans le film Le Pot-au-feu de Dodin Bouffant, de Tran Anh Hung.