"C'est pas que je comprends..." : Benoît Magimel réagit au coup d'éclat de son ex Juliette Binoche aux César

Exercice délicat pour Benoît Magimel sur le plateau de C à vous ce lundi 27 février 2023. Reçu par Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe pour réagir aux César, lui qui été récompensé d'un nouveau trophée pour sa prestation dans Pacifiction d'Albert Serra, l'acteur de 48 ans a été interrogé sur le coup d'éclat de Juliette Binoche face à l'un des présentateurs de la soirée, Jamel Debbouze. Il n'est pas tout à fait neutre dans l'affaire, puisqu'il est l'ex-compagnon de l'actrice oscarisée, père de sa fille Hannah.

Au cours de la 48e édition des César, Juliette Binoche a réagi à chaud depuis son fauteuil dans la salle au discours de Jamel Debbouze. Coprésentateur du show, il a moqué le cinéma d'auteur en trouvant qu'il manquait d'action, ce qui expliquerait sa baisse de fréquentation. Il a ainsi proposé d'y insérer plus d'action et pour illustrer son propos, il a donc pris l'exemple d'un film avec Juliette Binoche et Vincent Lindon qui "aurait plus de gueule" avec des ninjas. Ce qui a fait bondir la comédienne, clamant alors qu'elle n'était pas d'accord, soulignant que le cinéma d'auteur fait des entrées et que l'humoriste-acteur-producteur n'a d'ailleurs pas vu son film avec Lindon, Avec amour et acharnement.

De l'importance d'exprimer son avis

Le journaliste Mohamed Bouhafsi demande alors à l'invité Benoît Magimel ce qu'il a pensé de la réaction de Juliette Binoche, qui a également poursuivi le débat sur Instagram : "C'est drôle surtout. (...) Il était formidable Jamel. C'est pas que je comprends. Il a parlé de contradictions avec une réalité aujourd'hui. On sait qu'il y a une baisse de fréquentation. Je ne pense pas que les plate-formes vont tuer le cinéma. (...) Rien n'est comparable à l'atmosphère d'une salle. (...) On a été inquiet en sortant de ce Covid", explique le comédien dans un premier temps. Puis, il a souligné la réaction de son ex : "J'ai trouvé ça super de la part de Juliette Binoche de réagir. C'est bien de réagir, il faut plus [le faire]." Il se ravit donc de la pluralité du débat et réussit par une jolie pirouette argumentative à ne vexer personne.

Les deux anciens partenaires vont se retrouver dans le film Le Pot-au-feu de Dodin Bouffant est un film réalisé par Tran Anh Hung. Ils avaient déjà tourné ensemble dans Les Enfants du siècle de Diane Kurys, incarnant George Sand et Alfred de Musset.