"J'allais très mal le vivre" : Benoît Magimel choqué face à un acteur célèbre devenu barman, révélations intimes...

Benoît Magimel ne chôme pas au cinéma, c'est le moins que l'on puisse dire. Après Revoir Paris, Jack Mimoun et les secrets de Val Verde et Incroyable mais vrai tous sortis cette année, l'acteur français est à l'affiche de Pacification : Tourment sur les Îles d'Albert Serra. Un long métrage particulièrement apprécié par Libération qui s'est longuement entretenu avec le comédien de 48 ans. L'occasion pour l'artiste de se confier sans filtre mais avec passion sur son métier.

Conscient d'être chanceux dans cette jungle impitoyable qu'est le cinéma, Benoît Magimel a fait part d'un souvenir pour montrer à quel point tout peut basculer lorsque l'on est un acteur, aussi talentueux soit-on : "À mes débuts, je suis tombé, aux Caraïbes, sur un acteur qui avait été très célèbre et travaillait, là, dans un bar. J'ai pris conscience que si tout ça s'arrêtait d'un coup, comme pour lui, j'allais très mal le vivre. Il a donc fallu que j'apprenne à me supporter seul, à faire en sorte que mes expériences de vie soient plus fortes que ce que me procure le cinéma."

Acteur qui a démarré très tôt sa carrière en explosant dans La vie est un long fleuve tranquille à 13 ans, il a réussi à se maintenir comme une valeur sûre du cinéma français, en osant différents genres. Primé à 26 ans pour La Pianiste de Michael Haneke, César du second rôle dans La Tête haute en 2016 puis récompensé encore une fois en 2022 pour De son vivant, le comédien a su durer dans un milieu où l'on peut rapidement se faire oublier. Dans sa vie privée, celui qui est père d'Hannah - dont la mère est Juliette Binoche - et de Djinina - qu'il a eue avec Nikita Lespinasse -, est en couple avec Margot Pelletier qu'il a épousée en 2018.

Pacification - Tourment sur les îles

Dans ce long métrage, Benoît Magimel incarne un haut-Commissaire de la République De Roller, représentant de l'État Français, un homme de calcul aux manières parfaites. Dans les réceptions officielles comme les établissements interlopes, il prend constamment le pouls d'une population locale d'où la colère peut émerger à tout moment. D'autant plus qu'une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français.

En salles le 9 novembre 2022