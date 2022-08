Vincent Lindon, un tournage "tumultueux" avec Juliette Binoche : "Il y a eu quelques jours un peu houleux..."

C'est avec beaucoup de passion qu'il s'est lancé dans cette nouvelle aventure cinématographique. En acceptant l'un des premiers rôles du film Avec amour et acharnement, de Claire Denis, Vincent Lindon savait qu'il devrait tôt ou tard se frotter à des scènes difficiles. Dans le long-métrage, qui sort en salles le 31 août 2022, le papa de Marcel donne la réplique à Juliette Binoche au sein d'une histoire d'amour, belle comme douloureuse. Fatalement, le tournage n'a pas été tous les jours très reposant, ni pour le comédien, ni pour sa partenaire.

C'est la première fois qu'ils partagent l'affiche d'un film et une chose est sûre, ils s'en souviendront longtemps. "Ça a été un tournage épique, formidable et féerique et des moments tumultueux, raconte Vincent Lindon sur le plateau de l'émission C à Vous, le 29 août 2022 sur France 5. Je le sais parce que Juliette a dit dans une interview que ça avait été compliqué pour elle. Je crois qu'elle a de gros repères après 40 ans de carrière. Je n'ai pas la prétention de lui faire perdre ses repères mais si elle le dit, c'est qu'elle l'a ressenti."

Il y a eu quelques jours un peu houleux

L'ambiance aurait-elle été influencée par le fort caractère de Vincent Lindon ? Cette réputation "d'emmerdeur" qu'il se traine aurait-elle parfois un fond de vérité ? "Je trouve ça un peu injuste, précise-t-il à ce propos. Je donne mon avis parce que je pense que c'est bien. On est partie prenante dans un film." Qu'importe, après tout, les raisons des tensions qui ont pu parfois régner sur le plateau. Vincent Lindon et Juliette Binoche ont eu l'occasion de se défouler grâce à une séquence imaginée par Claire Denis.

"Il y a notamment une scène de dispute, qui a été un moment de libération pour l'un et pour l'autre, une sorte de déversoir, explique-t-il. On a fait deux ou trois fois la scène mais je suis redevable à Juliette Binoche d'avoir accepté de travailler dans ces conditions. Il y a eu quelques jours un peu houleux." Rassurez-vous, toutefois, les deux comédiens ne nourrissent aucune animosité l'un envers l'autre et ils se sont simplement laissés entraînés par leurs rôles. S'il devait re signer pour un autre film dans de telles conditions, Vincent Lindon, d'ailleurs, le ferait tout de suite, sans hésiter...