Vincent Lindon : son discret fils Marcel, 25 ans, lui ressemble énormément

Ce 15 juillet 2022, Vincent Lindon fête ses 63 ans. En couple avec Cécile Duffau, avec laquelle il a officialisé sa nouvelle histoire de coeur, au dernier Festival de Cannes, l'acteur a partagé quelques années de sa vie avec Sandrine Kiberlain. Avec la célèbre comédienne, il a goûté aux joies de la parentalité. Le couple a eu une fille, Suzanne (22 ans). Si la cadette, Suzanne Lindon, est déjà sous le feu des projecteurs en tant que comédienne mais aussi jeune réalisatrice avec son premier film Seize printemps, son frère aîné Marcel (25 ans), lui, est plutôt discret. Issu d'une précédente relation de l'acteur, il lui ressemble beaucoup physiquement.

Sur Instagram, Marcel Gitard publie un grand nombre de vidéos où il s'amuse à suivre le quotidien d'une personnalité, intitulée "Ma première fois avec". Ainsi, on peut le voir avec un dentiste, un avocat, mais aussi avec une influenceuse, Mara Lafontan, ou encore l'humoriste Jamel Debbouze, plus récemment. Il passe ainsi sa journée avec l'époux de Melissa Theuriau dévoilant son quotidien type, avec un passage obligatoire au Comedy Club. Tout comme son père et sa soeur, Marcel est donc visiblement attiré par un métier d'image et se débrouille très bien dans le domaine.

Marcel, proche de sa "soeur" Suzanne Lindon

Marcel Gitard est le fruit des amours de Vincent Lindon et de sa relation qui a précédé celle avec Sandrine Kiberlain. Il est ainsi très proche de sa demi-soeur Suzanne qu'il appelle d'ailleurs sa soeur. Sur Instagram, cette dernière ne manque d'ailleurs pas de le soutenir. Lors du confinement, Marcel avait fait parler de lui avec une reprise de Love Actually, en se mettant dans la peau de Hugh Grant. Le séduisant jeune homme sait de qui tenir et pourrait un jour assurer la relève s'il se tente à la comédie.