Vincent Lindon : Ses enfants Suzanne et Marcel se cognent dessus en vidéo

En plus de partager une jolie complicité avec son frère, Suzanne Lindon se veut proche de sa célèbre maman. Toutes deux ont vécu ensemble à Paris jusqu'à ce que la jeune femme quitte le cocon familial en 2019. Un départ qui n'a pas été si facile à vivre pour Sandrine Kiberlain : "C'est très surprenant... Oui, surprenant... Faut s'adapter. Surtout pendant une semaine ! Ça paraît court, comme ça, mais ça peut être très long, avait-elle confié au magazine Elle en août dernier. Moi j'ai rien compris. Tout change. Les courses, par exemple, on les fait autrement, voire on ne les fait plus. Les horaires : tout s'organisait autour d'elle, désormais, tout s'organise avec elle, mais différemment. C'est un autre quotidien qui commence."