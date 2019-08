Sandrine Kiberlain, sa fille Suzanne a quitté le nid : "J'ai rien compris"

En tailleur blanc, sweat-shirt rose bonbon, robe de soirée et grosses baskets : Sandrine Kiberlain est la star du nouveau numéro du magazine Elle de ce 2 août 2019. En plus de prendre la pose entre plage, coucher de soleil et village pittoresque de Corse, l'actrice de 51 ans a accordé une entretien à nos confrères. L'occasion pour elle de confier une nouvelle étape personnelle : le départ de sa fille Suzanne, 19 ans, née de son mariage avec Vincent Lindon.

"C'est très surprenant... Oui, surprenant... Faut s'adapter. Surtout pendant une semaine ! Ça paraît court, comme ça, mais ça peut être très long, déclare-t-elle, non sans humour. Moi j'ai rien compris. Tout change. Les courses, par exemple, on les fait autrement, voire on ne les fait plus." La comédienne poursuit alors : "Les horaires : tout s'organisait autour d'elle, désormais, tout s'organise avec elle, mais différemment. C'est un autre quotidien qui commence."