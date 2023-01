Tina Kunakey en trench XXL, elle retrouve sa belle-soeur Cécile Cassel... et une célèbre chanteuse sans sourcil !

Plus que quelques heures pour profiter des défilés qui rythment actuellement notre capitale parisienne. La Fashion Week Haute Couture poursuit son cours jusqu'au 26 janvier 2023 et chaque journée réserve un lot incroyable de surprises à tous les férus de mode. Le mardi 24 janvier, c'est Alexandre Vauthier qui a charmé les foules en présentant les modèles de sa collection printemps-été 2023 au 50 boulevard Lefebvre. Le créateur avait, pour l'occasion, invité de nombreuses personnalités cinq étoiles.

Pluie de stars sur le podium, mais pas seulement. En frontrow comme en coulisses, Alexandre Vauthier a croisé les plus grandes. Dans un long trench beige, réhaussé d'un simple jean et de basket, Tina Kunakey a prouvé que chic pouvait parfois rimer avec confort. Elle a croisé, lors de ce défilé, sa belle-soeur Cécile Cassel - la petite soeur de son époux Vincent Cassel - mais aussi Leonie Hanne, Valentina Ferragni, Léa Drucker, l'héroïne de la série Emily in Paris Philippine Leroy-Beaulieu, Léa Salamé, Ellen von Unwerth, Marie-Amélie Seigner et sa soeur Emmanuelle Seigner, Iris Law, Miss Fame - RuPaul's Drag Race saison 7 -, Taylor Hill, Amina Muaddi ou encore l'actrice Elsa Zylberstein.

Les modèles de la collection Alexandre Vauthier ne sont pas seuls à avoir fait grande sensation au 50 boulevard Lefebvre. Noah Cyrus, la petite soeur de Miley Cyrus, qui est elle aussi chanteuse, a également surpris les foules avec un nouveau look très étonnant. Sans sourcils, portant une longue robe voilée transparente, laissant apercevoir des sous-vêtements aux allures de boules disco, la jeune femme de 23 ans a profité de cette Fashion Week pour assister à plusieurs évènements, notamment avec sa grande copine Amelia Gray Hamlin, la fille de Lisa Rinna et de Harry Hamlin. Pendant que sa soeur Miley cartonne avec son nouveau single Flowers, Noah poursuit son petit bonhomme de chemin de manière plus discrète. Son dernier album The end of everything date de l'année 2020 et on l'a aperçue à la télévision l'année suivante dans la série American Horror Stories. Vivement la suite.