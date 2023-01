Vincent Cassel et Tina Kunakey : Des amoureux très tactiles et assortis en blanc, pour leur Nouvel An caliente au Brésil !

Le Brésil, et notamment Rio de Janeiro, fait partie des destinations plébiscitées par les voyageurs du monde entier chaque année, et encore plus lorsqu'il s'agit d'y fêter le Nouvel An. C'est le choix qu'on fait Vincent Cassel et Tina Kunakey pour entamer l'année 2023. Le couple de stars a publié quelques photographies sur leurs réseaux sociaux respectifs, Instagram en tête, qui en attestent (voir notre diaporama).

Dans la publication de l'acteur français de 56 ans, on peut voir le couple particulièrement complice. Sur le premier cliché, Vincent Cassel semble remonter le haut de celle qui est sa femme depuis 2018, Tina Kunakey, qui est quant à elle hilare. Sur le second, on peut observer le couple tout de blanc vêtu au bord d'une piscine avec ce qui semble être la baie de Guanabara en toile de fond, à Rio de Janeiro.

Celui qui s'est révélé grâce à son rôle dans le film culte La Haine de Mathieu Kassovitz en 1995 a ponctué sa publication avec une légende pleine d'ambiguïté : "Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux pas tant pis, j'en ferai pas une maladie", a-t-il écrit. Une référence à la chanson originale de Marcel Zanini mais qui a connu le succès principalement grâce à la reprise faite par Brigitte Bardot en 1970.

Ce cadre somptueux semble avoir été particulièrement apprécié par les deux tourtereaux puisqu'on le retrouve également sur le post de Tina Kunakey. On peut voit la mannequin de 25 ans prendre la pose dans ce décor paradisiaque au moment du grandiose feu d'artifice avec une tenue blanche transparente aux pattes d'eph' particulièrement marquées. Idem sur la seconde photographie, mais le couple apparaît là avec des proches à eux en train de profiter de ce magnifique spectacle.

Rappelons s'il est nécessaire que le couple s'est formé en 2015 et s'est marié à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques le 24 août 2018. Ils ont eu une fille ensemble, prénommée Amazonie, née le 19 avril 2019. Avant cela, Vincent Cassel - qui a un frère connu qui ne lui ressemble pas du tout - a eu une relation de 18 ans avec l'actrice italienne Monica Bellucci, de 1995 à 2013. Ils ont deux filles, Deva et Léonie, nées à Rome respectivement en 2004 et en 2010.