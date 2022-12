Vincent Cassel avec sa fille Leonie : irrésistible et rare photo de sa jeune ado, qui ressemble à sa soeur Deva

Sa fille aînée Deva, née il y a 18 ans de son mariage avec Monica Bellucci, s'impose de plus en plus dans le milieu de la mode. Marchant sur les traces de sa sublime maman, elle est un mélange fascinant du charisme de ses deux parents. Elle multiplie les couvertures de magazine, brille lors des défilés de la Fashion Week et est l'une des égéries de la maison Dolce & Gabbana, historiquement liée à sa mère déjà. L'ancien couple ultra glamour est aussi parent d'une deuxième fille, Leonie, et c'est elle qui est mise en avant cette fois par son papa.

Le 21 mai 2010 et alors qu'elle va avoir 46 ans, Monica Bellucci donne naissance à un deuxième bébé avec Vincent Cassel. Une maternité tardive qu'elle décrivait ainsi dans les pages de Gala : "Peut-être est-ce parce que je les ai eues tard que j'ai vécu leurs naissances aussi intensément..." Aujourd'hui, elle a noué une superbe relation avec ses filles et se félicite de les voir grandir : "je suis heureuse de les voir s'envoler."

Il reste encore du temps pour Leonie qui est âgée de 12 ans et entre dans la période intense de l'adolescence. Pour l'heure, l'actrice italienne observe les affinités artistiques de sa dernière. "Elle fait du théâtre, elle adore ça. Disons qu'elles ont une sensibilité très artistique, après on verra ce qu'elles vont continuer à faire", confiait-elle dans Télématin.

Photo malicieuse dévoilée

Ce 30 novembre 2022, c'est avec son papa que la jeune Leonie a été mise en avant avec une adorable photo de la petite enfance. Son père a en effet republié une image qu'elle avait diffusée en story sur Instagram (voir dans notre diaporama). On peut la voir petite sur les genoux de son papa césarisé qui a zippé sa veste de survêtement sur sa fillette, telle une poche de kangourou. Un cliché débordant de tendresse avec en légende "journée internationale du papa" - il a fêté ses 56 ans le 23 novembre dernier.

Vincent Cassel est un papa heureux avec ses deux grandes et la petite dernière, née de son couple actuel avec le mannequin Tina Kunakey. Depuis 2019, il est en effet père d'une troisième fille prénommée Amazonie, qui fait écho à un pays qu'il chérit depuis des années, le Brésil.