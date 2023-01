Tina Kunakey les fesses à l'air dans un bikini string, Vincent Cassel sous le charme de sa "petite crevette"

En couple depuis l'année 2015, Tina Kunakey et Vincent Cassel s'aiment comme au premier jour. Ils se sont même mariés en août 2018 à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques, et ont accueilli une petite fille, prénommée Amazonie, l'année suivante. Quand ils se sont mis ensemble, peu pariaient sur ces deux-là, notamment à cause de leurs 31 ans d'écart... et pourtant ! "J'ai pensé : j'ai été marié, j'ai eu deux petites filles, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis désormais célibataire, expliquait le comédien dans les colonnes du magazine Vanity Fair. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que ma vie était vide. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un, mais c'est arrivé. Et cette femme est beaucoup plus jeune que je ne l'aurais imaginé."