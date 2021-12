Tina Tobago : La double vie de cette infirmière, danseuse du Crazy Horse la nuit

Pourquoi ne choisir qu'un métier quand on peut faire les deux ? La jeune et jolie Daniella n'a pas eu besoin de trancher entre ses deux passions : elle est infirmière le jour... et danseuse du Crazy Horse la nuit. Sur la scène du célèbre cabaret parisien, elle se fait appeler Tina Tobago. Une drôle de vie que la jeune femme de 33 ans raconte dans la dernière édition du magazine Closer, du 31 décembre 2021.

Si petite, Daniella a d'abord voulu devenir infirmière, c'était pour faire comme sa grand-mère, elle aussi soignante. Puis, à 12 ans, c'est en tombant sur une vidéo du Crazy Horse qu'elle découvre sa deuxième vocation : "J'ai tout de suite été fascinée par la manière dont les danseuses bougeaient, ce qu'elles dégageaient..." Elle décroche d'abord son diplôme d'infirmière à 22 ans.

Puis, quatre ans plus tard, elle tente sa chance au Crazy Horse. La souplesse et la danse, elle maîtrise déjà grâce à ses longues années de pratique de gymnastique rythmique, durant lesquelles elle a tout de même décroché le titre de vice-championne de France. Mais il lui faut également les mensurations exigées pour les danseuses du cabaret : mesurer entre 1,68m et 1,73m, avec les deux tiers du corps en longueur de jambes et 21 cm entre les pointes des seins.

Son casting réussi, Daniella intègre la troupe en 2017 et choisit le nom de Tina Tobago, qui fait non seulement référence à Tina Turner, mais aussi à l'île des Antilles dont elle est originaire. Depuis, elle se produit vingt-quatre soirs par mois tout en enfilant sa blouse blanche le jour. "Je conjugue mes deux passions, c'est une grande chance, d'autant que l'une fait appel à mon cerveau, l'autre à mon corps. C'est complémentaire et ça me va très bien." Mais sur son compte Instagram bien fourni, elle pose davantage en lingerie fine qu'en tenue d'infirmière...