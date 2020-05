Tini Stoessel (Violetta) célibataire : c'est fini avec Sebastian Yatra !

Tini Stoessel et Sebastian Yatra, c'est fini. Les deux chanteurs ont annoncé conjointement leur séparation sur Twitter, le samedi 16 mai 2020. "Bonjour, avec Sebastian nous avons décidé de mettre un terme à notre relation. Nous avons vécu de merveilleux moments, mais parfois les choses ne se passent pas comme vous l'imaginiez... J'ai le sentiment que ceci est la meilleure décision que nous pouvions prendre et je garderai tous nos beaux souvenirs dans mon coeur", ont-ils écrit sur le réseau social.

Sebastian et Tini ont officialisé leur relation en juillet 2019. Durant leur relation, ils avaient collaboré sur les titres Quiero Volver et Oye, dont la version acoustique a été dévoilée pendant le confinement, deux jours avant d'annoncer leur séparation. Dans cette vidéo, on voyait d'ailleurs qu'ils n'étaient pas confinés ensemble dans la même maison.

E! Online évoque d'ailleurs la possibilité qu'ils se soient séparés durant le confinement. Sebastian et l'inoubliable Violetta auraient dû fêter leur premier anniversaire de vie commune dans seulement deux semaines.

En novembre dernier, alors qu'ils foulaient ensemble le tapis rouge des Latin Grammy Awards, ils s'étaient confiés sur leur collaboration sur Oye. "C'est juste incroyable de pouvoir chanter cette chanson avec elle. C'est l'une des plus belles chansons du monde. Elle a tellement de talent, elle est si spéciale. Je l'aime de tout mon coeur", avait-il tendrement confié.

"On aime regarder des films, traîner, juste parler... tout et n'importe quoi. On rigole toute la journée, donc je pense que c'est la meilleure partie de la relation. On n'est pas seulement en couple, on est aussi meilleurs amis", avait raconté Sebastian Yatra au micro de ET.