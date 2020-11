Tobey Maguire divorce enfin : 4 ans après la rupture, son ex-femme prend les devants

La vie amoureuse des stars est suivie avec attention par leurs nombreux fans. Ceux de Tobey Maguire apprennent que son ex-épouse Jennifer Meyer a officiellement demandé le divorce. Le couple s'était séparé il y a 4 ans. Mieux vaut tard que jamais...

L'info est signée People ! Le site américain révèle que Jennifer Meyer a lancé une procédure de divorce le mercredi 28 octobre 2020, presque 4 ans jour pour jour après l'annonce de sa rupture avec Tobey Maguire. L'ancien Spider-Man et elle l'avaient officialisée le 18 octobre 2016.

"Après une véritable introspection et mûre réflexion, nous avons décidé de nous séparer. Étant des parents dévoués, notre priorité reste d'élever nos enfants ensemble dans l'amour, le respect et l'amitié", avaient alors écrit Jennifer et Tobey dans un communiqué commun. Les ex-époux ont deux enfants, une fille et un garçon prénommés Ruby et Otis (13 et 11 ans).