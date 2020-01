Stavros Niarchos et Dasha Zhukova : Mariage royal en Suisse et fête à la russe !

Tout comme Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, qui, après leur union civile estivale à Monaco, avaient fait en février 2014 le choix de fêter leur mariage en altitude et sous la neige à Gstaad, c'est dans les Alpes suisses que Stavros Niarchos et Dasha Zhukova ont célébré leurs noces, vendredi 17 janvier 2020 et au cours du week-end qui a suivi.

Quelques mois après avoir été mariés en toute discrétion à Paris au mois d'octobre 2019, en présence seulement de leur cercle d'intimes, l'héritier grec de 34 ans, descendant de l'armateur homonyme disparu en 1996, et la businesswoman russe de 38 ans, divorcée en 2017 du milliardaire Roman Abramovich (avec lequel elle a eu deux enfants), ont réuni à Saint-Moritz pas moins de 300 membres de leur entourage, dont de nombreuses figures connues du grand public, pour tout un week-end de festivités... à la russe, clin d'oeil aux origines de la mariée, native de Moscou mais qui a grandi en Californie à partir de ses 10 ans.

Superstars et têtes couronnées parmi les 300 invités d'une noce perchée !

L'actrice Kate Hudson, la chanteuse Katy Perry et son fiancé l'acteur Orlando Bloom, qui avaient l'été dernier profité de la compagnie des mariés lors de vacances dans les Baléares, la créatrice Stella McCartney, le top Karlie Kloss et son époux Joshua Kushner, la joaillière star et amie des stars Jennifer Meyer, l'actrice Sara Foster, l'ex-mannequin Kelly Sawyer, le marchand d'art Vito Schnabel, Stella Maxwell, Jerry et Jessica Steinfeld, Ivanka Trump et son mari Jared Kushner ou encore Miuccia Prada étaient de la noce, de même qu'un beau panel de figures royales : outre la princesse Beatrice d'York, proche amie de Dasha Zhukova, et son fiancé italien Edoardo Mapelli Mozzi, lesquels se trouvaient déjà dans la chic station helvétique avant la fête, hébergés à l'hôtel Kulm (propriété de la famille de Stavros) où était organisé le rassemblement, la princesse Caroline de Hanovre, ses filles Charlotte Casiraghi et la princesse Alexandra de Hanovre (venue avec son compagnon Ben-Sylvester), sa belle-fille Beatrice Borromeo et son beau-fils le prince Ernst August de Hanovre avec sa femme la princesse Ekaterina, mais aussi le prince Pavlos de Grèce et la princesse Marie-Chantal avec leur fille la princesse Maria Olympia avaient fait le déplacement.

Vendredi soir, la mariée était éblouissante dans sa robe blanche Valentino assortie d'une cape, au bras de son époux très élégant en costume, pour sceller amoureusement leurs destins sous une immense tente installée à proximité du monumental tremplin de saut à ski de Saint-Moritz, où ils ont échangé leurs voeux avec un jour d'avance sur le programme, à en croire les détails livrés par le Daily Mail. Le quotidien britannique révèle que le mariage aurait au total coûté près de 6 millions d'euros !

Le lendemain, dans la soirée du samedi 18 janvier, les invités de Stavros Niarchos et de Dasha Zhukova ont joué à fond le jeu en adoptant le dresscode russe, comme quelques publications sur Instagram ont permis de l'observer. Chapkas, épais manteaux taillés pour des tsar(ine)s et répliques d'uniformes militaires, ou encore broderies et ornements très orthodoxes étaient à l'honneur ! Directrice des relations publiques de Dior Couture, Mathilde Favier, sans doute bien affairée à Paris avec la Fashion Week au même moment, a partagé sur son compte Instagram une photographie de "[s]es chouchoutes" la princesse Alexandra avec sa belle-soeur Beatrice, épouse de Pierre Casiraghi, en pleine ambiance, tandis que la princesse Marie-Chantal s'est mise en scène dans un esprit plutôt martial avec sa famille et avec le photographe Jean Pigozzi.