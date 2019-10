Paris Hilton : Stavros Niarchos, son ex milliardaire, s'est marié !

Au milieu des années 2000, Stavros Niarchos était dans tous les tabloïds. Le riche Grec, ex de Mary-Kate Olsen, a été en couple avec l'héritière Paris Hilton, braquant tous les projecteurs sur lui. L'idylle a duré une petite année, sous les yeux des paparazzi qui suivaient le couple partout et scrutaient ses moindres faits et gestes.

Après les mondaines, c'est auprès des mannequins que Stavros a trouvé refuge. D'abord dans les bras d'Izabel Goulart, une Brésilienne qui a été Ange pour Victoria's Secret de 2003 à 2008 ,puis pendant sept ans auprès de Jessica Hart, sublime mannequin australien.

Mais c'est beaucoup plus discrètement qu'il s'est mis en couple avec en 2017 avec l'héritière russe Dasha Zhukova. Dasha est l'ex-épouse du milliardaire Roman Abramovich, propriétaire notamment de l'équipe de foot de Chelsea. Après avoir été aperçu ensemble en décembre 2017 dans le quartier d'Art Basel à Miami, le couple s'est fiancé durant l'été, mais sans annoncer de date de mariage. Les deux héritiers partagent un goût certain pour l'art : Dasha est la fondatrice du Garage Museum of Modern Art, alors que Stavros possède une collection personnelle impressionnante composée notamment de Yo, Picasso de Pablo Picasso, de l'Autoportrait à l'oreille bandée de Vincent Van Gogh ou de Green Burning, Car I d'Andy Warhol.



Le mariage s'est déroulé le 12 octobre dans le plus grand secret et personne n'aurait dû le savoir, mais c'était sans compter sans le bourde d'une invitée sur Instagram... La chanteuse et actrice Joséphine de la Baume a posté une photo de Dasha Zhukova : "La mariée la plus sexy et la plus perverse." Selon la presse américaine, de nombreux amateurs d'art étaient présents lors de la cérémonie, mais aussi le couple Beckham, Liv Tyler et Tory Burch.

Stavros Niarchos est l'héritier partiel de la fortune de son grand-père, un armateur militaire, estimée à plus de 5 milliards d'euros. Sa famille, très connue en Grèce, est immense. Stavros III a un frère, Théodorakis, et deux soeurs, Eugénie et Electra.