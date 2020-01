TobyMac : Le fils du rappeur chrétien est mort d'une overdose de fentanyl

Le 23 octobre 2019, Truett Foster McKeehan, le fils de du chanteur TobyMac, mourait d'un apparent arrêt cardiaque chez lui à Nashville, dans le Tennessee. Il avait laissé derrière lui une famille dévastée et brisée. Trois mois après les faits, l'un des agents du rappeur a donné plus de détails au magazine People, ce mardi 21 janvier 2020.

Le jeune homme a bel et bien succombé à un arrêt cardiaque, induit par une overdose accidentelle d'un cocktail mortel de fentanyl et d'amphétamines. Le fentanyl est un opioïde considéré comme cinquante fois plus puissant que l'héroïne.

Truett, 21 ans, avait décidé de marcher dans les pas de son père en entamant une carrière dans la musique. Alors que son père est une légende du rap chrétien – il a reçu pas moins de six Grammy Awards –, le jeune homme avait préféré s'orienter vers le rap plus mainstream.

Dans un long hommage sur Instagram, le musicien décortiquait la personnalité de son fils, sa brève carrière. Il le décrivait comme un "vrai artiste" qui répondait aux surnoms de TRU, Shiloh ou Truett Foster. Il était l'aîné de sa fratrie.

"Truett Foster Mckeehan répandait la joie lorsqu'il entrait dans une pièce, avait écrit TobyMac, au lendemain du décès de son enfant. C'était un fils, un frère et un ami magnétique. Si vous l'avez rencontré, vous vous souvenez de lui. Son sourire, son rire étaient autant de soutien qu'il offrait parfois sans un mot. Il avait une personnalité indomptable et des rêves à la hauteur de cette dernière. Il détestait être mis dans une case, il exprimait sa personnalité au travers de sa musique. Il écrivait, enregistrait, produisait, mixait et concevait son art. Du début à la fin. Un vrai artiste."