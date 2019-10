TobyMac : Son fils de 21 ans retrouvé mort

"Truett Foster Mckeehan répandait la joie lorsqu'il entrait dans une pièce, écrit TobyMac. C'était un fils, un frère et un ami magnétique. Si vous l'avez rencontré, vous vous souvenez de lui. Son sourire, son rire étaient autant de soutien qu'il offrait parfois sans un mot. Il avait une personnalité indomptable et des rêves à la hauteur de cette dernière. Il détestait être mis dans une case, il exprimait sa personnalité au travers de sa musique. Il écrivait, enregistrait, produisait, mixait et concevait son art. Du début à la fin. Un vrai artiste."

Le père continue ce poignant texte en revenant sur l'homme que son fils était vraiment. "Tout le monde le sentait, tout le monde le savait. Il aurait facilement pu prendre la voie la plus facile et commencer à sortir des projets à 12, 14, 16 ou même 18 ans, mais il disait toujours qu'il voulait vivre un peu pour avoir quelque chose à raconter. Il ne voulait pas être un enfant star, il voulait être un homme avec des cicatrices et une histoire à raconter. Je l'ai toujours admiré, respecté et encouragé."

S'il ne distillait pas de religion dans ses textes, Truett a collaboré plusieurs fois avec son père. "Truett a toujours eu un faible pour Dieu. La Bible l'a ému. Ce n'était pas un chrétien standard, mais un croyant qui se battait pour continuer à croire, un homme brisé qui reconnaissait avoir besoin d'un Sauveur. Voilà qui était Truett et comment il faut se souvenir de lui", continue son père dans cette longue légende qui illustre plusieurs photos de son fils.